Five Informática Expande Atuação e Inaugura Nova Loja em Marataízes

A Five Informática, empresa com forte presença em Cachoeiro de Itapemirim, acaba de inaugurar sua mais nova unidade na cidade de Marataízes, no litoral sul do estado. A expansão da empresa demonstra seu crescimento e o objetivo de atender a um público ainda maior na região.

A nova loja está estrategicamente localizada no centro de Marataízes, na Avenida Rubens Rangel, número 144, em frente à conhecida pracinha do Erivelton. Com um ambiente moderno e completo, o espaço oferece aos clientes uma ampla variedade de produtos e serviços no setor de informática.

Os moradores e visitantes de Marataízes poderão encontrar na nova unidade monitores, computadores de diversas configurações, uma vasta gama de acessórios e periféricos para informática. Além disso, a loja contará com um ponto de atendimento especializado para assistência técnica em notebooks e computadores, um serviço já reconhecido pela qualidade na matriz em Cachoeiro.

O horário de funcionamento da Five Informática em Marataízes será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, buscando atender às necessidades dos clientes com flexibilidade.

Com a inauguração em Marataízes, a Five Informática agora conta com três lojas físicas e um centro de assistência técnica, consolidando sua presença no estado:

Loja no Shopping Sul (Cachoeiro de Itapemirim) – 2º Piso

Loja no Perim Center (Cachoeiro de Itapemirim)

Loja em Marataízes (Recém-inaugurada)

A empresa convida o público a conhecer e a acompanhar suas novidades e promoções nas redes sociais:

Instagram: @fivecachoeiro e @fivemarataizes

@fivecachoeiro e @fivemarataizes WhatsApp: (28) 99932-3132

(28) 99932-3132 Catálogo Online: https://www.five.net.br