Grupo capixaba participa da Convenção Shell 2025 e antecipa novidades

O Grupo Pedra do Pombal, conhecido por sua atuação em postos de combustíveis no Espírito Santo, esteve presente na Convenção Shell 2025, realizada no último final de semana, entre os dias 6 a 8 de maio. O evento reuniu representantes de todo o Brasil para apresentar as novas diretrizes, tecnologias e estratégias da marca para o próximo ciclo.

Com uma programação voltada à inovação e à experiência do consumidor, a convenção destacou tendências que devem nortear o futuro do setor, como automação, sustentabilidade e fidelização. A participação de empresários e especialistas permitiu a troca de experiências e a construção de soluções alinhadas ao novo perfil de cliente, cada vez mais exigente e conectado.

Representando o Espírito Santo, o sócio-fundador do Grupo Pedra do Pombal, Marco Antônio Carmo, avaliou positivamente a presença no evento. “Foi uma oportunidade única para entender o que vem por aí e como podemos adaptar nossos serviços para continuar evoluindo. Nosso compromisso é entregar sempre o melhor em qualidade e atendimento”, afirmou.

A parceria entre o grupo e a Shell tem sido estratégica na busca por eficiência e inovação. Segundo Marco Antônio, novas ações estão sendo planejadas com base no que foi apresentado. “Voltamos com ideias práticas que já estamos estruturando para aplicar nos nossos postos. O cliente pode esperar por melhorias reais na experiência e nos serviços oferecidos.”

O conteúdo registrado durante a convenção está disponível nas redes sociais do grupo, incluindo um vídeo com bastidores e entrevistas: assista aqui.