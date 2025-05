Grupo Innovar é reconhecido como ‘Marca de Confiança’ e conquista certificação em evento internacional de liderança empresarial

O Grupo Innovar foi homenageado com o Troféu “Marca de Confiança” durante a 18ª edição do LAQI Impact Summit – Brazil 2025, realizado no dia 16 de maio, em São Paulo. O reconhecimento foi concedido pelo Latin American Quality Institute (LAQI), uma das mais respeitadas instituições de certificação de qualidade e excelência corporativa da América Latina, que reuniu mais de 500 líderes empresariais.

A premiação reafirma o compromisso do Grupo Innovar com uma gestão moderna, inovadora e orientada pelos princípios da sustentabilidade. O evento deste ano teve como tema central o Desafio 2025 – “Responsabilidade Total: a estratégia para empresas inovadoras e sustentáveis”, colocando em evidência os pilares ESG — Ambiental, Social e de Governança — como estratégias fundamentais para o sucesso e a perenidade dos negócios.

“Receber esse reconhecimento é resultado direto do nosso trabalho diário em busca de um modelo de negócio que gere impacto positivo para a sociedade e para o planeta. Acreditamos que o futuro das empresas passa por um compromisso genuíno com responsabilidade social, gestão transparente e respeito ao meio ambiente”, afirmou Breno Nascimento Simoura, presidente e fundador do grupo Innovar

Além do troféu, o Grupo Innovar também celebra a conquista da Certificação Q-ESG, um selo emitido por meio de tecnologia blockchain, que assegura a autenticidade e a transparência do processo de avaliação. A certificação posiciona o Grupo entre as empresas de destaque da América Latina por incorporar de forma efetiva os pilares ESG em sua governança e estratégia corporativa.

O LAQI Impact Summit contou, ainda, com conferências e painéis conduzidos por especialistas em temas como Sustentabilidade, Qualidade Total e Melhoria Contínua. O programa é respaldado por mais de 40 instituições internacionais comprometidas com a promoção da excelência empresarial, e representa uma plataforma de impacto para empresas que desejam liderar com propósito.