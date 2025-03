Grupo Pedra do Pombal alcança liderança no ES: maior revendedor Shell do Estado

O Grupo Pedra do Pombal celebra um marco importante em sua trajetória: a conquista da posição de maior revendedor Shell do Espírito Santo. Com um histórico de dedicação e compromisso, a empresa expandiu sua presença para todo o sul do estado, além de unidades em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

“É com grande satisfação que alcançamos este patamar”, afirma Marco Antônio Carmo, sócio-fundador do grupo. “Este resultado é fruto de um trabalho árduo e do reconhecimento da confiança que nossos clientes depositam em nós”.

A trajetória do Grupo Pedra do Pombal é marcada pela busca constante por excelência. Além da parceria com a Shell, a empresa também trabalha com as bandeiras Ipiranga e Petrobras, consolidando sua posição como referência no setor. “Nossa visão é oferecer qualidade em serviços e produtos, sempre trazendo o que há de mais inovador no nosso ramo”, destaca Carmo.

A empresa possui unidades em diversas localidades, incluindo:

Espírito Santo: Guarapari, Iconha, Domingos Martins, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Muniz Freire, Castelo, Alegre, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado e Bom Jesus de Itabapoana.

Minas Gerais: Juiz de Fora.

Rio de Janeiro: São Francisco de Itabapoana e Bom Jesus de Itabapoana.

A expansão do Grupo Pedra do Pombal não se limita à sua área de atuação geográfica. A empresa busca constantemente inovar e aprimorar seus serviços, mantendo sempre a confiança dos seus clientes como pilar fundamental. “Queremos continuar expandindo, sem perder a essência que nos define: a confiança dos nossos clientes em tudo o que entregamos”, ressalta o sócio-fundador.

O Grupo Pedra do Pombal reafirma seu compromisso em oferecer o melhor para seus clientes, mantendo-se como referência no mercado de combustíveis e serviços automotivos.

Acompanhe o Instagram do grupo pelo link: https://www.instagram.com/grupopedradopombal/