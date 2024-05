Ice Churros chega hoje em Cachoeiro; aproveite essa deliciosa novidade

Nesta quarta-feira (8), os moradores de Cachoeiro de Itapemirim terão uma experiência gastronômica única: a chegada do Ice Churros. No Auto Posto Senna, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 350, bairro Gilberto Machado, das 15h30 às 22h, será o ponto de encontro para saborear essa novidade que combina sorvete italiano cremoso com a crocância do churros.

O Ice Churros oferece quatro opções de recheios: Brigadeiro Gourmet, Doce de Leite, Creme de Avelã ou Ninho Supremo. Além disso, você pode adicionar morangos frescos para uma experiência ainda mais especial.

O cardápio não se resume apenas ao Ice Churros, incluindo também uma variedade de churros tradicionais, proporcionando uma explosão de sabores para todos os paladares.

Não deixe de participar dessa experiência única e se deliciar com o sabor incomparável do Ice Churros. Prepare-se para uma verdadeira festa de sabores e texturas que certamente vão te deixar com água na boca. O retorno do Ice Churros promete, mais uma vez, ser um grande sucesso em Cachoeiro de Itapemirim.

Serviço

Data: a partir desta quarta-feira, 8 de maio, das 15h30 às 22h

Local: Auto Posto Senna, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 350, bairro Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim