III Noite de Caldos nas Montanhas promete sabor e música no inverno capixaba

A cidade de Vargem Alta se prepara para receber um dos eventos mais aconchegantes e saborosos do inverno capixaba. A terceira edição da Noite de Caldos nas Montanhas já tem data marcada: será no dia 26 de julho, a partir das 18 horas, no Sítio Querência, em Vargem Alta.

Promovida pela Loja Maçônica Luz da Montanha, a noite promete reunir moradores e visitantes em torno de uma experiência gastronômica e cultural que valoriza os sabores da estação e a música local.

Nesta edição, o público poderá desfrutar de uma seleção especial de caldos preparados com ingredientes frescos e receitas tradicionais, pensadas para aquecer o corpo e agradar todos os paladares. Tudo isso em meio ao charme das montanhas, em um ambiente rústico e acolhedor, ideal para aproveitar a noite de inverno com amigos e familiares.

Para completar a programação, duas atrações musicais vão embalar o evento com muito talento e repertório diversificado. O cantor Arthur Stephanato e sua banda sobem ao palco trazendo sucessos que vão do sertanejo ao pop nacional. Já a dupla Tonny e Daiany promete animar o público com grandes sucessos da música brasileira..

Os ingressos para a III Noite de Caldos nas Montanhas já estão à venda por R$ 50,00. Em Vargem Alta, o ponto de venda é a Farmácia do Alan. Em Cachoeiro de Itapemirim, os ingressos podem ser encontrados na Reserva do Gerente. A expectativa é de casa cheia, por isso, a recomendação é garantir o ingresso com antecedência.

Além de proporcionar uma noite memorável, o evento também cumpre papel social, aproximando a comunidade e fortalecendo a tradição de encontros culturais promovidos pela Loja Maçônica Luz da Montanha, que há anos atua com foco no bem-estar coletivo e no incentivo a ações solidárias e culturais na região.

Vargem Alta se prepara

Os hotéis de Vargem Alta já começaram a registrar reservas para o fim de semana do evento, impulsionados pelo clima frio e pela expectativa de público vindo de outras cidades. Muitos visitantes aproveitam a oportunidade para estender a estadia e conhecer melhor as belezas da região.

O comércio local também se aquece com a movimentação, especialmente nas lojas de roupas de inverno, que oferecem opções para quem deseja curtir a noite de caldos com conforto e estilo.

Serviço:

III Noite de Caldos nas Montanhas

Data: 26 de julho (sexta-feira)

Horário: A partir das 18h

Local: Sítio Querência – Vargem Alta

Atrações: Arthur Stephanato e Banda | Tonny e Daiany

Ingressos: R$ 50