Inovação e excelência: Grupo Innovar recebe premiações internacionais e reafirma liderança no setor de saúde ocupacional

O reconhecimento internacional chegou para uma empresa brasileira que tem transformado o mercado de medicina e segurança do trabalho. No último dia 16 de maio, durante evento realizado em São Paulo, o Grupo Innovar foi laureado com duas importantes distinções: o título de Melhor Empresa Nacional e da América Latina e a prestigiosa Certificação Q-ESG.

As honrarias foram concedidas durante a 18ª edição do LAQI Impact Summit – Brazil 2025, evento que reuniu mais de 500 líderes empresariais e é considerado um dos mais importantes encontros sobre qualidade e sustentabilidade corporativa da América Latina.

Em entrevista exclusiva após a cerimônia, Breno Simoura Nascimento, CEO do Grupo Innovar, compartilhou sua visão sobre o significado dessas conquistas. “Receber estes reconhecimentos reflete nossa filosofia de trabalho, que coloca as pessoas no centro de tudo o que fazemos, mantém a ética como princípio inegociável e busca constantemente soluções que realmente façam diferença para nossos clientes”, afirmou.

Breno Nascimento Simoura é diretor-presidente do grupo Innovar

Certificação que abre portas

A Latin American Quality Institute (LAQI), responsável pela premiação, é uma organização internacional com sede no Panamá que avalia empresas com base em rigorosos critérios de excelência. Sua metodologia LAEM analisa aspectos como qualidade total, responsabilidade social, sustentabilidade e práticas de comércio justo.

A Certificação Q-ESG, obtida pelo Grupo Innovar, é especialmente valorizada no mercado por seu foco na integração de práticas ambientais, sociais e de governança na estratégia de negócios das empresas. “Esta certificação não é apenas um selo, mas uma validação externa de que estamos no caminho certo ao integrar sustentabilidade e governança em todas as nossas decisões”, explicou Breno.

Já o Troféu Marca de Confiança reconhece organizações que se destacam por inspirar práticas de negócios alinhadas com as metas globais de desenvolvimento sustentável para 2030. “Esta premiação simboliza algo muito valioso para nós: a confiança que construímos com todos os nossos públicos ao longo dos anos”, destacou o CEO.

Modelo de negócio inovador

O diferencial competitivo do Grupo Innovar está em seu modelo de atendimento. A empresa desenvolveu unidades móveis que levam serviços de saúde ocupacional, treinamentos e avaliações ambientais diretamente às instalações de seus clientes, eliminando deslocamentos e otimizando recursos.

“Nosso modelo nasceu da observação das necessidades reais do mercado. Percebemos que poderíamos criar mais valor se fôssemos até o cliente, em vez de exigir que ele viesse até nós”, comentou Breno Simoura Nascimento. “Esta abordagem não apenas economiza tempo e recursos, mas também permite uma personalização muito maior dos serviços.”

Com sede administrativa em Marataízes, no Espírito Santo, a empresa construiu uma rede de atendimento que já conta com 34 unidades distribuídas pelo estado capixaba, incluindo cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Além disso, a companhia expandiu suas operações para outras 11 unidades federativas.

Consistência reconhecida

Esta é a oitava vez que o Grupo Innovar recebe reconhecimento da LAQI, um feito que demonstra consistência em suas práticas de gestão. “Cada premiação representa um novo compromisso com a excelência. Não vemos isso como um ponto de chegada, mas como parte de uma jornada contínua de aprimoramento”, refletiu Breno.

Para o CEO, os valores que sustentam o sucesso da empresa incluem “integridade, inovação e melhoria contínua”. Esses princípios se traduzem em investimentos constantes em capacitação profissional, tecnologias avançadas e iniciativas de responsabilidade socioambiental.

“Mais do que resultados financeiros, buscamos gerar impacto positivo em todas as nossas interações. Isso inclui o bem-estar de nossos colaboradores, a satisfação de nossos clientes e o desenvolvimento das comunidades onde atuamos”, enfatizou.

Convite ao mercado

Ao final da entrevista, Breno Simoura Nascimento fez um convite às empresas que buscam excelência em medicina e segurança do trabalho: “Queremos compartilhar nossa experiência e conhecimento com organizações que valorizam a saúde e o bem-estar de seus colaboradores. Nosso compromisso é oferecer soluções que realmente transformem realidades e gerem valor sustentável.”

O LAQI Impact Summit também proporcionou aos participantes acesso a conferências e painéis sobre temas como sustentabilidade corporativa, qualidade total e estratégias de inovação responsável, reforçando a importância dessas práticas para a competitividade das empresas no cenário atual.

Com as premiações recebidas, o Grupo Innovar reafirma sua posição de liderança no setor e seu compromisso com a excelência em todas as dimensões de sua atuação.

Foto: Divulgação