Iriri entra na era do luxo silencioso, um mercado imobiliário de milhões

Iriri, balneário de Anchieta, vive um momento único. O que antes parecia improvável tornou-se realidade: o litoral sul capixaba entrou de vez na rota do altíssimo padrão. Somente para ilustrar, há construtoras de renome no Espírito Santo que estão realizando lançamentos disputadíssimos.

O balneário já abriga Imóveis de milhões de reais, ultra exclusivos, e há um endereço que simboliza de forma especial essa virada: trata-se do Cabo da Roca, o condomínio de lotes mais exclusivo do Estado, jamais imaginado até então.

Cabo da Roca

De frente para o mar, com praia exclusiva, o empreendimento Cabo da Roca reúne apenas 16 moradores para desfrutar de quase 1.800 m² de área de lazer privativa. A academia é equipada com máquinas Movement, reconhecidas pela sua tecnologia, ergonomia e design, e está no nível das melhores do país, como a Wellness.

O condomínio conta ainda com heliponto homologado para voo noturno, pranchas de stand up paddle novas entregues de fábrica, além quadra de beach tennis, guarderia náutica e até máquina de gelo filtrado.

São detalhes que, no vocabulário do luxo imediato, fazem lembrar a célebre máxima de Carlos Ferreirinha, um dos maiores especialistas em mercado de luxo do país: “Paladar não retrocede”. Uma vez que você tem acesso ao que há de melhor, não quer saber de recuar.

Esse é o chamado luxo silencioso em sua versão mais pura: sem ostentação, mas impossível de ignorar.

Experiência no mercado

Dentro desse cenário único, o conceituado corretor de imóveis Renato Avelar, com 36 anos de mercado, apresenta dois lotes exclusivos do Cabo da Roca e uma mansão superlativa, todos disponíveis para compradores que buscam patrimônio no mais alto padrão encontrado no Espírito Santo.

Renato Avelar – Broker da RE/MAX Hauser, RE/MAX Praia e Head de vendas da Riviera

Renato Avelar é broker da RE/MAX Hauser em Vitória e da RE/MAX Praia em Iriri e também é o head de vendas da Riviera, a corretora que faz os mais exclusivos prédios de Iriri. Avelar também é fundador do Clube de Precificação, ex-diretor do CRECI e da ADEMI, premiado pela maior rede imobiliária do mundo, e conhece como poucos esse mercado de alto padrão.

O capítulo seguinte dessa história é ainda mais surpreendente.

A Mansão de 10 suítes que reescreve o conceito de morar à beira-mar

Com 1.250 m² de arquitetura impecável, essa residência não é apenas uma casa: é uma declaração de topo de carreira. Algo tão raro que impressionou o experiente Renato Avelar: “Em 36 anos de mercado, nunca vi nada igual”.

Uma mansão com 10 suítes: luxo em cada detalhe e piscina com borda infinita de frente para o mar

São 10 suítes, elevador privativo, piscina de borda infinita suspensa sobre o mar, engenharia rigorosa e um projeto de marcenaria tão preciso, tão limpo e tão sofisticado, que parece ter sido milimetricamente lapidado.

Padrão internacional

É um imóvel que poderia estar em Miami, Ibiza ou Algarve, mas está em Iriri, à venda por R$ 10.370.000,00.

Imóveis assim eram inimagináveis há poucos anos, num balneário que enfrentou as incertezas da pandemia e as consequências do desastre da Samarco. Hoje, porém, Iriri sedia 39 obras simultâneas e receberá um mega empreendimento da Javé, caminhando para o ano mais transformador de sua história.

Entre as entregas programadas, estão empreendimentos como Riviera del Mar, João Fernandes e Atlântico Blue, produtos Riviera de frente para o mar, que colocam Anchieta no mapa internacional do alto padrão.

A chegada da RE/MAX Praia e a curadoria que muda o jogo

Em outubro, Renato Avelar instalou em Iriri a RE/MAX Praia, reunindo em um único endereço as melhores construtoras, os lançamentos mais relevantes e uma equipe altamente qualificada. Não é apenas venda: é curadoria, leitura técnica e especialização real.

Avelar trouxe para o balneário a mesma exigência que construiu seu nome em Vitória: imóveis ultra selecionados, atendimento de alto nível e uma operação que combina precisão, ética, técnica e paixão pelo que se faz.

Open House

Para apresentar ao mercado a mansão de 10 suítes, será realizado um Open House no dia 17 de janeiro, das 12h às 17h, aberto a compradores e a todos os corretores, porque, segundo Renato Avelar, “na RE/MAX parceria é regra, não exceção.”

Esses investimentos mostram que Iriri mudou. E mudou de patamar.

O balneário vive a perfeita junção entre expansão imobiliária, investimentos públicos, gastronomia, natureza e um novo modo de viver híbrido, moderno, conectado e sofisticado.

É por isso que o luxo silencioso encontrou ali o seu endereço definitivo.

Serviço

RE/MAX Praia

Rodovia Dr. Moacyr de Abreu Junqueira, 665 – Iriri, Anchieta – ES, 29230-000

Renato Avelar: (27) 99617-9456

Instagram: @renatospavelar