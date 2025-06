Junho é tempo de festa, tradição e muito sabor com as massas de pastéis Pablito’s

O mês de junho chegou e, com ele, a temporada mais saborosa do ano. As festas juninas movimentam escolas, igrejas, empresas e famílias, resgatando tradições culturais que encantam gerações. E em meio às bandeirinhas, músicas típicas e trajes caipiras, um item não pode faltar na mesa: o pastel.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a massa de pastel Pablito’s já se tornou sinônimo de qualidade e tradição quando o assunto é pastelaria artesanal. Com produção própria, acompanhada por nutricionista e seguindo todas as normas da Anvisa, a empresa oferece massas frescas, pastéis prontos, mini salgados e churros, conquistando o paladar de quem busca sabor com segurança.

A combinação entre textura crocante, recheios generosos e ingredientes selecionados faz com que os produtos da Pablito’s sejam cada vez mais procurados durante o período junino. É o tipo de alimento que se encaixa perfeitamente em qualquer festa — do arraiá escolar ao encontro entre amigos. A praticidade também conta: é possível receber tudo em casa com rapidez, graças ao serviço de disk delivery, que atende toda a cidade com agilidade e cuidado.

Para quem quer montar uma festa junina em casa, oferecer quitutes em eventos ou até garantir o lanche do dia a dia, a Pablito’s é uma escolha segura e saborosa. Além de atender pessoas físicas, a empresa também trabalha com encomendas para eventos corporativos e escolares, sempre mantendo o padrão de excelência.

A empresa funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Os pedidos podem ser feitos diretamente pelo WhatsApp no número (28) 99986-9901, onde o cliente também encontra o cardápio digital completo.

Mais do que um produto, a Pablito’s entrega tradição, carinho e um sabor que já faz parte da memória afetiva de muitos cachoeirenses. Neste São João, quem quer uma festa completa sabe onde encontrar.