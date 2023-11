Let’s Friday: hotel em Cachoeiro oferece diárias com desconto de 50%

Prontos para descontos imperdíveis? A Let’s Friday do Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica chegou! O hotel entrou no clima da Black Friday e oferece aos clientes uma grande promoção! As diárias estão com até 50% de descontos até o próximo domingo (26).

E as novidades não param! Para quem é membro do programa Let’s Atlantica, prepare-se para benefícios ainda mais incríveis: os descontos que acumulam conforme a sua categoria.

Para garantir os descontos para correr e fazer a reserva com descontos de até 50%. Chegou a hora de viver experiências incríveis com a hospedagem!

Garanta a reserva no Easy Hotel Cachoeiro by Atlantica em: reserveatlantica.com.br e garanta seu desconto na Let’s Friday!