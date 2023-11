Lucas Pim: novo conceito em odontologia em Cachoeiro inaugura novo espaço

O que você pensa quando fala em dentista: aquele cheiro característico de flúor? Aquelas salas de espera apertadas? O barulho do motorzinho vindo de dentro do consultório e você já imaginando que logo será a sua vez na temida cadeira?

Nada disso você encontra no consultório do Dr. Lucas Pim. Desde o momento que se toca a campainha, o paciente é recepcionado como uma pessoa importante, pois é exatamente isso que todo paciente é!

Tudo dentro do novo espaço foi pensando para que o paciente se sinta “em casa”, desde a recepção com suas poltronas e sofás, com cafés e biscoitos e um banheiro projetado para cadeirantes. Tudo decorado com tons leves e sóbrios para que experiência durante a visita seja a melhor possível, sem aquela ansiedade típica de um consultório odontológico.

Lá dentro, os momentos de humanização continuam. A cadeira do dentista faz massagem. De acordo com o Dr. Lucas, tem paciente que dorme durante o procedimento. “Conforto tem que fazer parte do conceito de odontologia. Se podemos fazer ser menos pior, então vamos fazer”, disse.

Restaurando autoestimas

O odontólogo trabalha com três linhas: estética, implantes e clínica geral. “As pessoas investem muito dinheiro na moldura, mas não costumam investir no quadro, que é o sorriso. E é para isso que eu estou aqui. Para tentar chegar na melhor versão da pessoa”, explana.

O público é bem variado e diversificado e cada público vai consumir uma linha de serviço diferente. Há sim, pacientes mais velhos que fazem tratamentos estéticos, porém combinados com outros serviços que demandam mais tempo e custo.

A maioria dos pacientes do Dr. Lucas são mulheres acima dos 50 anos. Ele explica que isso se deve ao fato de que são pessoas que já criam os filhos e estão cuidando de si mesmas neste momento. “Não é só dente. É autoestima, é confiança, é vida, é se sentir bem. E tudo isso aparece a partir de um trabalho bem feito. E elas ficam muito gratas e isso, para mim, é uma grande vitória” comenta, emocionado.

As dúvidas mais frequentes com relação aos procedimentos são: dor, recomendações, tempo de tratamento, material. Para o Dr. Lucas, cada pessoa é um indivíduo. Os procedimentos são de acordo com as necessidades de cada pessoa. Tudo é feito no próprio consultório. A estrutura é completa para que se chegue a um diagnóstico preciso, ilustrado, os melhores produtos e o melhor custo.

“Às vezes as pessoas ficam chateadas quando me procuram para fazer um tratamento de prótese total fixa, por exemplo, que precisam ficar sem dentes por sete dias. Mas a gente conversa, explico que há a possibilidade de fazermos uma provisória, porém precisa ficar com ela por quatro meses e ela tem risco de se quebrar e gera mais custos para o tratamento já não é de graça então os pacientes acabam optando por passar alguns dias sem dente e sair do consultório sorrindo novamente. É tudo uma questão como aquilo vai transformar a vida da pessoa para além daquela semana”, conta.

E depois disso, uma visitinha semestral ao dentista é o suficiente para verificar se está tudo bem e pronto. A partir daí, como diz o Dr. Lucas, “é só curtir o sorriso novo e a gente se vê em seis meses”.

Linha do tempo

Dr. Lucas vem de uma família de dentistas. Pai, mãe, irmão, alguns tios e primos. Ele conta que apesar de ter crescido dentro de um consultório odontológico, veio a dúvida se essa era mesmo a carreira a seguir. “Ao prestar o vestibular, já inclinava para a área de biomédicas e fiquei em dúvida entre medicina e odontologia. Ponderei o dia-a-dia das duas profissões e optei por seguir a linha da família”, lembra.

Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2010, não esperou muito tempo para iniciar seus estudos em especialização em implantes, dessa vez em Florianópolis, Santa Catarina, concluída em 2012. Porém, o trabalho junto aos pais, na clínica da família começou tão logo deixou a faculdade.

“Desde o começou, eles já começaram a se movimentar para minha vinda para a clínica e a minha mãe fez um novo consultório para ela e assim, eu acabei ficando o antigo dela para trabalhar. E foi assim que aconteceu”, conta.

De lá para cá, foram muitos degraus. Abriu uma clínica no BNH em sociedade com um primo, também dentista e se dividiu em dois para dar conta do consultório em ambas as clínicas, o que não funcionou conforme o esperado. Então, vendeu o empreendimento, começou um mestrado em Curitiba, casou, deu início a novos estudos mais profundos em estética odontológica, uma vez que entendeu que é impossível separar uma coisa da outra: “Não dá para vender um implante feio! São coisas que precisam andar juntos”, explica.

Neste momento, Lucas fez os primeiros procedimentos de estética com laminados cerâmicos, hoje conhecidos como “Lentes de Contato”. “E ter associado essas duas frentes me ajudou muito a concluir o mestrado e a seguir para o novo ciclo que viria a seguir”.

Já em 2019, um ano excelente, ele percebeu que estava mesmo precisando de um espaço novo e só dele. Mas, a pandemia adiou alguns planos que vinha fazendo, que só puderam se concretizar agora, com a mudança para o novo consultório.

“Foram 13 anos trabalhando junto com meus pais. Eu sei que eles gostariam que estivesse lá, mas eu tomei essa decisão e acho que estou seguindo um caminho natural. E apesar de sermos concorrentes, tem espaço para todos. Somos uma família e somos dentistas e profissionais. Está tudo bem”, tranquiliza.

Para Lucas, a mudança para o novo espaço veio num momento em que ele estava deixando sua demanda reprimida dentro do potencial que ele mesmo sabe que tem. “Os números não mentem. Em pouco mais de três meses que estou aqui, já estou precisando aumentar minha equipe, pois a que tenho hoje está pequena para o tamanho de minha procura. Ou seja, no fim das contas, realmente eu tinha que sair”, finaliza.

Serviços

Localização: Ed. Arpoador, Sala 802

Instagram: @drlucaspim

Telefone: 28 99994-4417 (clique aqui)