Mais do que tradição: Café Campeão investe em campanhas de prêmios e reforça liderança no Sul do Estado

O mercado de café no Espírito Santo vive um momento de transformação, e o Grupo Campeão — detentor das marcas Café Campeão, Café Guandú e Café Itabira — assumiu o protagonismo dessa mudança. Aliando a credibilidade de uma empresa com mais de oito décadas de atuação a uma gestão moderna e agressiva no ponto de venda, a marca iniciou uma série de ações que movimentam o varejo capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A estratégia vai muito além do pacote na prateleira. Nas últimas semanas, a empresa intensificou o contato direto com o consumidor através de uma robusta campanha de prêmios e experiências.

Chuva de prêmios no varejo

Quem passa pelos supermercados da região sul capixaba já percebeu a movimentação. A marca está sorteando bicicletas elétricas na rede Perim e na rede OPEN.

Além da mobilidade elétrica, a campanha acelerou também com sorteios de motocicletas. Uma moto 0km foi destinada aos clientes da Rede Central de Vendas e Frigolima em Cachoeiro de Itapemirim, somando-se a outra moto da campanha no BR Supermercado, ampliando o alcance da promoção.

Segundo Giovani Lima, Diretor do Grupo, a ação se completa com centenas de prêmios instantâneos e de utilidade diária, como coolers, cafeteiras e cadeiras de praia, além de ações constantes de degustação. “O objetivo não é apenas presentear, mas criar pontos de contato e experiências reais. Novas campanhas estão sendo preparadas e queremos retribuir a preferência do capixaba mostrando que o Café Campeão está presente no café da manhã e nos momentos de lazer das famílias”, explica o diretor.

Expansão e inovação na gestão

Essa ofensiva no marketing de varejo reflete o momento de expansão do Grupo Campeão. Com um parque fabril modernizado e uma capacidade produtiva ampliada, a empresa tem conseguido atender à crescente demanda sem perder a essência artesanal que fidelizou gerações.

A liderança na região sul do estado é fruto de uma “inovação de gestão”. A quarta geração da família fundadora conseguiu equilibrar a tradição de 85 anos com ferramentas modernas de administração e logística, estabelecendo um ponto de distribuição estratégico em Cachoeiro de Itapemirim para garantir entregas rápidas em toda a região sul. Isso permitiu que, além do carro-chefe Café Campeão, as marcas Café Guandú e Café Itabira ganhassem espaço competitivo nas gôndolas, consolidando o grupo como uma potência regional.

Vitalidade de marca jovem

O cenário atual reforça a máxima defendida por Giovani Lima: a empresa une a inovação com a solidez de uma marca centenária. Ao investir pesado em premiações de alto valor agregado (como motos e bicicletas elétricas) e estar fisicamente nas lojas ouvindo o cliente, o Café Campeão prova que liderança se constrói com qualidade no produto e respeito ao consumidor.

Mais do que vender café, o Grupo Campeão reafirma seu compromisso com o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, mostrando que é possível crescer, inovar e premiar, mantendo o sabor de tradição que todo capixaba conhece.