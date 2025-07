Morango do amor para pets? Conheça essa novidade em Cachoeiro

O morango do amor é o novo queridinho do momento e não são só os humanos que estão provando e aprovando a iguaria. Agora os pets também podem experimentar o doce que virou febre nas últimas semanas.

A Aron Pet Food inovou e lançou a versão pet do morango do amor. Ele é feito com o morango, uma massinha de banana com farinha de coco sem açúcar e banhado na calda de gelatina incolor com farinha de beterraba.

“O morango do amor é feito especialmente para os pets que amam um petisco diferente e para tutores que amam mimar seus peludos com segurança”, disse Géssyca Oliveira de Freitas, proprietária da empresa.

A Aron Pet Food é uma confeitaria pet que produz petiscos naturais para pets. Além de bolo de aniversário pet, patês, docinhos, coxinhas. “Toda nossa produção é feita com comida de verdade. Nossos produtos não possuem nenhum tipo de corante artificial ou conservante químico. É 100% natural de verdade, e com ingredientes permitidos para os pets”, pontua Géssyca.

Quem se interessar por contratar os serviços por meio do Whatsapp (28) 99969-0874 ou pela página no instagram: @aronpetfood. Se o cliente quiser pode contratar ainda o serviço de buffet, que a equipe da empresa permanece no local até o fim do evento, para mostrar os produtos e sanar possíveis dúvidas dos tutores.