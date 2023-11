Multivix abre processo seletivo para docentes e preceptores em EAD e presencial

Começou o período de lançamento do edital para seleção de docentes para os que desejam atuar como professores e preceptores de ensino superior da Faculdade Multivix. As inscrições vão até o dia 10 de dezembro.

Como forma de tomar conhecimento em tempo real do edital que é aberto, a Instituição recomenda aos interessados em lecionar nos seus quadros o acompanhamento das publicações que ocorrem principalmente na sua página universitária, no LinkedIn. Outros canais oficiais também são utilizados para a divulgação. Contudo, o LinkedIn tem feito as entregas mais qualitativas das oportunidades divulgadas via mídias sociais.

Se você possui paixão por ensinar e deseja participar de um projeto inovador e arrojado de educação que já colocou a Multivix nos primeiros lugares da classificação de IES no Espírito Santo junto ao IGC/ MEC, fique ligado nas oportunidades.

Acesse https://multivix.edu.br/selecao-de-docentes/ e confira as vagas e o edital para participação.