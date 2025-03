Na Uniaves, a saúde bucal é assunto sério. No Dia Mundial da Saúde Bucal, celebramos esse compromisso contínuo, investindo em sorrisos saudáveis

No dia 20 de março, celebramos a importância da saúde bucal, fundamental para a qualidade de vida. Mais do que um hábito de higiene, cuidar da boca impacta diretamente funções essenciais, como a mastigação e a fala, além de contribuir para a prevenção de doenças sistêmicas, como problemas cardíacos e diabetes. Pequenos cuidados diários garantem não só um sorriso saudável, mas também mais bem-estar e longevidade.

Reconhecendo essa importância, a Uniaves, unidade da Pif Paf Alimentos em Castelo (ES) demonstra o seu compromisso com a saúde de seus colaboradores ao oferecer plano odontológico de qualidade para garantir que todos tenham acesso a consultas regulares, prevenção, tratamentos e procedimentos essenciais para manter sua saúde bucal em dia. E o melhor: isso tudo sem custo para o colaborador. Além disso, é possível incluir os dependentes com um custo diferenciado, garantindo que toda a família possa usufruir desse benefício.

“O nosso objetivo é proporcionar aos colaboradores e suas famílias acesso a cuidados odontológicos de qualidade, promovendo a saúde e o bem-estar para todos. Com o plano odontológico, o colaborador pode realizar vários procedimentos e exames para manter a sua saúde em dia”, afirma o Coordenador Corporativo de Remuneração e Benefícios do Grupo Pif Paf, Gustavo Oliveira.

Com essas iniciativas, a Uniaves reafirma o seu compromisso com a saúde e a qualidade de vida de seus colaboradores, valorizando cada sorriso e cuidando para que todos tenham acesso aos melhores tratamentos odontológicos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui