Neste Dia das Crianças, a diversão começa na Five em Cachoeiro e Marataízes

A tecnologia também pode ser um presente inesquecível neste Dia das Crianças — e a Five Informática quer provar isso. Com unidades em Cachoeiro de Itapemirim e agora também em Marataízes, a Five preparou um fim de semana especial para quem quer surpreender os pequenos com criatividade.

Na Five, você encontra tudo para informática, gamers e video games, além de cadeiras ergonômicas, periféricos, acessórios e equipamentos de alta performance. Seja para estudar, jogar ou se divertir em família, há produtos que combinam tecnologia e qualidade — o tipo de presente que faz qualquer criança (e adulto) sorrir.

A nova unidade, recém-inaugurada em Marataízes, fica no coração da cidade, na Avenida Rubens Rangel, 144, em frente à pracinha do Erivelton. O espaço moderno conta com o mesmo padrão de atendimento e assistência técnica que já conquistou os cachoeirenses nas lojas do Shopping Sul e do Perim Center.

Serviço:

Five Informática

– Shopping Sul (2º piso) – Cachoeiro de Itapemirim

– Perim Center – Cachoeiro de Itapemirim

– Avenida Rubens Rangel, 144 – Centro, Marataízes

Instagram: @fivecachoeiro | @fivemarataizes

WhatsApp: (28) 99932-3132

Site: www.five.net.br