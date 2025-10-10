Conteúdo de Marca
Neste Dia das Crianças, a diversão começa na Five em Cachoeiro e Marataízes
Five Informática celebra o Dia das Crianças com tecnologia, games e diversão em Cachoeiro e Marataízes
A tecnologia também pode ser um presente inesquecível neste Dia das Crianças — e a Five Informática quer provar isso. Com unidades em Cachoeiro de Itapemirim e agora também em Marataízes, a Five preparou um fim de semana especial para quem quer surpreender os pequenos com criatividade.
Na Five, você encontra tudo para informática, gamers e video games, além de cadeiras ergonômicas, periféricos, acessórios e equipamentos de alta performance. Seja para estudar, jogar ou se divertir em família, há produtos que combinam tecnologia e qualidade — o tipo de presente que faz qualquer criança (e adulto) sorrir.
A nova unidade, recém-inaugurada em Marataízes, fica no coração da cidade, na Avenida Rubens Rangel, 144, em frente à pracinha do Erivelton. O espaço moderno conta com o mesmo padrão de atendimento e assistência técnica que já conquistou os cachoeirenses nas lojas do Shopping Sul e do Perim Center.
Serviço:
Five Informática
– Shopping Sul (2º piso) – Cachoeiro de Itapemirim
– Perim Center – Cachoeiro de Itapemirim
– Avenida Rubens Rangel, 144 – Centro, Marataízes
Instagram: @fivecachoeiro | @fivemarataizes
WhatsApp: (28) 99932-3132
Site: www.five.net.br
