No Mês do Consumidor, promotores fortalecem presença da Uniaves no Espírito Santo

Durante o Mês do Consumidor, celebrado em 15 de março, o trabalho dos promotores de vendas ganha evidência como um importante elo entre a Uniaves e seu público. Nos supermercados e demais pontos de venda, esses profissionais atuam diariamente para garantir a boa exposição dos produtos e oferecer suporte aos consumidores no momento da escolha.

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Promotor de Vendas em Vitória (ES), Gabriel Meirelles Goes destaca que o contato direto com os consumidores faz parte da rotina e exige preparo e sensibilidade. “Procuro fazer uma abordagem educada e clara, mostrando a relação entre qualidade e preço. A ideia é ajudar o cliente a entender o valor do produto e fazer uma escolha segura”, afirma.

Conexão

As ações de ativação, como degustações, também são importantes ferramentas para ampliar a conexão com o público e apresentar novidades. Gabriel relembra uma experiência marcante ao divulgar um item ainda pouco conhecido por parte dos consumidores. “Muitos associam a Uniaves apenas aos produtos de frango. Durante uma degustação de lasanha, algumas pessoas ficaram surpresas com a qualidade e acabaram levando mais de uma unidade. Foi um momento muito positivo”, conta.

Ações ampliam a conexão com o consumidor

Na avaliação do promotor, a presença no ponto de venda é essencial para fortalecer a confiança na marca e impulsionar resultados. “Estamos ali para tirar dúvidas, apresentar os produtos e contribuir para que eles estejam bem posicionados e acessíveis. Essa proximidade faz diferença tanto para o consumidor quanto para a empresa”, explica.

Para Gabriel, o sentimento de pertencimento também é um fator que motiva o desempenho no dia a dia. “Tenho orgulho em representar a Uniaves pela confiança que a marca transmite aos clientes e aos colaboradores. Isso nos incentiva a buscar sempre os melhores resultados”, conclui.