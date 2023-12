Noite histórica: Multivix Cachoeiro forma a primeira turma de Odontologia da cidade

Em uma noite repleta de emoção, a Multivix Cachoeiro deu início a mais um ciclo de colações de grau que ficará eternizado nas memórias dos formandos, familiares, amigos, professores e colaboradores. Além de formar novos profissionais nos cursos de Farmácia e Biomedicina, a noite foi marcada por um feito histórico: a primeira turma de Odontologia de Cachoeiro de Itapemirim, e primeira turma de Nutrição da instituição na cidade, consolidando a presença no cenário educacional da região.

O Diretor Geral da Multivix, Valderêdo Sedano Fontana, expressou sua satisfação e orgulho ao presenciar esse momento único.

“Esta noite representa mais do que uma simples colação de grau. É a concretização de esforços, o resultado do empenho de nossos alunos, professores e colaboradores. Estamos testemunhando a formação não apenas de profissionais competentes, mas de agentes de transformação para a nossa sociedade”, afirmou o diretor.

Fontana ressaltou ainda o compromisso da Multivix em oferecer educação de qualidade, preparando os alunos não apenas para a carreira profissional, mas também para os desafios éticos e sociais que encontrarão ao longo de suas jornadas.

“Nosso compromisso vai além dos diplomas. Buscamos formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, capazes de contribuir de maneira significativa para o bem-estar coletivo. A noite de hoje é um exemplo brilhante desse compromisso”, acrescentou.

Sem dúvida, essa noite histórica será lembrada não apenas como um marco para os graduandos, mas como um testemunho do comprometimento da Multivix em moldar futuros profissionais capacitados e engajados com o bem comum.

