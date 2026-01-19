Conteúdo de Marca
Nota do ENEM garante até 50% de desconto em cursos de graduação na UVV Cachoeiro
Além do abatimento na mensalidade durante todo o curso, nova campanha oferece primeira parcela por R$ 49,90 no EAD.
Para quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e busca ingressar no ensino superior, a nota obtida na prova agora vale dinheiro. A UVV Cachoeiro (Universidade Vila Velha) lançou uma campanha de descontos progressivos que podem chegar a 50% do valor da mensalidade, dependendo do desempenho do candidato.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa visa facilitar o acesso à qualificação profissional em um momento onde o mercado exige cada vez mais preparo. A regra é simples: candidatos com nota a partir de 500 pontos já garantem desconto automático válido para o curso inteiro. Além disso, a instituição oferece uma condição especial de matrícula: a primeira mensalidade sai por apenas R$ 49,90 para qualquer curso na modalidade EAD.
Impacto na carreira e no bolso
A busca pelo diploma é, comprovadamente, o caminho mais seguro para a ascensão financeira. Pesquisas recentes de mercado indicam que a diferença de empregabilidade e renda entre um profissional graduado e um sem curso superior pode chegar a 150%, variando de acordo com o setor e a função exercida.
Na modalidade EAD da UVV, o foco é combinar essa qualificação com flexibilidade. O aluno estuda online, conta com aulas ao vivo para interação e realiza as provas presencialmente na sede da unidade, em Cachoeiro.
Outras formas de ingresso
Para quem não fez o ENEM recentemente, a UVV Cachoeiro disponibiliza outras duas portas de entrada simplificadas, sem a burocracia de grandes vestibulares tradicionais:
- Redação Online: O candidato é avaliado por meio de um texto simples;
- Ingresso Direto (2ª Graduação): Voltado para quem já possui diploma de nível superior e deseja fazer uma nova faculdade, sem necessidade de nova prova.
Serviço e Inscrições Os interessados podem realizar a inscrição de forma 100% online ou comparecer presencialmente ao polo.
- Site oficial: uvv.br
- WhatsApp para dúvidas: (28) 99922-0692 (clique aqui)
- Endereço: Rua Octavio Guimarães, 58 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim.