Nota do ENEM garante até 50% de desconto em cursos de graduação na UVV Cachoeiro

Para quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e busca ingressar no ensino superior, a nota obtida na prova agora vale dinheiro. A UVV Cachoeiro (Universidade Vila Velha) lançou uma campanha de descontos progressivos que podem chegar a 50% do valor da mensalidade, dependendo do desempenho do candidato.

A iniciativa visa facilitar o acesso à qualificação profissional em um momento onde o mercado exige cada vez mais preparo. A regra é simples: candidatos com nota a partir de 500 pontos já garantem desconto automático válido para o curso inteiro. Além disso, a instituição oferece uma condição especial de matrícula: a primeira mensalidade sai por apenas R$ 49,90 para qualquer curso na modalidade EAD.

Impacto na carreira e no bolso

A busca pelo diploma é, comprovadamente, o caminho mais seguro para a ascensão financeira. Pesquisas recentes de mercado indicam que a diferença de empregabilidade e renda entre um profissional graduado e um sem curso superior pode chegar a 150%, variando de acordo com o setor e a função exercida.

Na modalidade EAD da UVV, o foco é combinar essa qualificação com flexibilidade. O aluno estuda online, conta com aulas ao vivo para interação e realiza as provas presencialmente na sede da unidade, em Cachoeiro.

Outras formas de ingresso

Para quem não fez o ENEM recentemente, a UVV Cachoeiro disponibiliza outras duas portas de entrada simplificadas, sem a burocracia de grandes vestibulares tradicionais:

Redação Online: O candidato é avaliado por meio de um texto simples; Ingresso Direto (2ª Graduação): Voltado para quem já possui diploma de nível superior e deseja fazer uma nova faculdade, sem necessidade de nova prova.

Serviço e Inscrições Os interessados podem realizar a inscrição de forma 100% online ou comparecer presencialmente ao polo.