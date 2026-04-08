Novo espaço de eventos aposta em localização e estrutura premium em Cachoeiro

Nascido da experiência de quem conhece os bastidores das festas, o Espaço Diverplay, no bairro IBC, surge como solução para quem busca praticidade, segurança elétrica e conforto dentro da cidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Organizar uma festa em Cachoeiro de Itapemirim muitas vezes esbarra em um dilema comum: encontrar um local que una boa infraestrutura e fácil acesso. Não é raro que convidados enfrentem longos trajetos de estrada de chão, ou que os anfitriões passem pelo sufoco de ver a energia cair bem na hora em que o buffet liga as fritadeiras e os brinquedos infantis ao mesmo tempo.

Foi vivenciando exatamente esses “perrengues” nos bastidores que surgiu o Espaço Diverplay. Com anos de experiência no ramo de locação de brinquedos, os idealizadores do projeto mapearam as principais queixas de quem faz e de quem vai a eventos na Capital Secreta.

“Identificamos que a maioria dos espaços com área coberta ficava muito afastada do centro. Muitos convidados relatam desgaste antes mesmo da festa começar por conta da localização difícil. Além disso, a estrutura elétrica de muitos locais não suportava a demanda simultânea de iluminação, som, fornos e brinquedos”, contam os fundadores.

Para solucionar essa carência, o Diverplay foi estrategicamente instalado no bairro IBC, bem próximo à pracinha, eliminando a necessidade de viagens longas para fora do perímetro urbano. Basta digitar o nome do espaço no Google Maps para chegar com precisão e asfalto na porta

Muito além das festas infantis

Embora o nome remeta à diversão, a “alma” do negócio foi projetada para a versatilidade. O ambiente possui arquitetura e disposição que atendem com excelência desde aniversários infantis até confraternizações corporativas, festas teen e casamentos.

Um dos grandes trunfos para quem contrata é a área gourmet e a copa de apoio. Pensada tanto para famílias que gostam de colocar a mão na massa quanto para receber buffets externos exigentes, a cozinha se destaca pela organização: conta com fogão industrial, churrasqueira, freezer cervejeiro, geladeira, amplas bancadas e uma rede elétrica robusta com tomadas 110V e 220V bem distribuídas.

Diversão com custo-benefício

A experiência prévia dos proprietários no setor de entretenimento também se transformou em vantagem financeira para o cliente. Além dos jogos de salão que já compõem o ambiente, quem aluga o Espaço Diverplay ganha acesso a pacotes e valores promocionais exclusivos na contratação de brinquedos infláveis e atrações interativas do vasto portfólio da empresa. É a união perfeita entre o espaço físico e o entretenimento, resolvendo duas das maiores demandas de uma festa em um só contrato.

Para quem busca tirar o projeto do papel sem abrir mão do conforto dos convidados e da tranquilidade nos bastidores, o novo espaço já desponta como uma das escolhas mais inteligentes do mercado de eventos local.

SERVIÇO

Espaço Diverplay

• Onde fica: Bairro IBC, Cachoeiro de Itapemirim (próximo à pracinha).

Localização exata disponível no Google Maps.

• Perfil de eventos: Aniversários, casamentos e confraternizações corporativas.

• Orçamentos e agendamento de visitas (WhatsApp): (28) 99923-8965 (Talles) – (28) 99959-6068 (Cid)