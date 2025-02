O maior bazar de moda masculina da região começou

Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, preparem-se! A oportunidade de renovar o guarda-roupa com peças de qualidade e marcas renomadas chegou: o maior bazar de moda masculina da região já começou!

Do dia 25 de fevereiro, e somente até o dia 1º de março, sábado, as lojas físicas da Oakes em Cachoeiro e Castelo oferecem descontos de até 70% em uma variedade enorme de produtos.

“Esse é o maior bazar que já fizemos! Uma oportunidade única para os homens de Cachoeiro e Castelo terem acesso a peças de alta qualidade com preços realmente incríveis. Não percam!” – Bruno Oakes, sócio proprietário da Oakes.

Aproveite para garantir aquela peça que você sempre quis, ou para renovar o seu guarda-roupa com as últimas tendências da moda masculina. Mas atenção: o bazar é por tempo limitado! As ofertas são válidas enquanto durarem os estoques, então, não perca tempo e visite as lojas Oakes em Cachoeiro e Castelo o mais rápido possível.

Anote os endereços e prepare-se para o show de ofertas

Oakes Cachoeiro: Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102 – Loja 01 – Gilberto Machado.

Oakes Castelo: R. Nestor Gomes, 10 – Centro.

A Oakes espera por você com as melhores marcas e um atendimento personalizado! Nossos consultores de moda estão prontos para te ajudar a encontrar as peças perfeitas para o seu estilo e para o seu bolso.

Mais informações pelo @oakesstore no Instagram.