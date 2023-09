O que é o Mapa de Nascimento e quais são seus benefícios?

Vivemos um momento em que a busca pelo autoconhecimento tornou-se “matéria” obrigatória. Quem sou eu? Qual é a minha missão? São perguntas difíceis de responder na escola da vida. O que muitos não sabem é que, ao nascer trouxemos uma bússola que, além de responder a essas e outras perguntas, indica o melhor caminho para que a pessoa viva de forma positiva, conhecendo os desafios que poderá enfrentar na vida.

Estamos falando do Mapa de Nascimento, uma ferramenta de autoconhecimento, de tradição milenar, com base na numerologia cabalística.

A Terapeuta Existencial Eunice Garcia é especialista nesse assunto e diz que a demanda pelo seus serviços tem aumentado, e que o Mapa de Nascimento é peça fundamental no processo de autoconhecimento e alinhamento existencial.

A terapeuta afirma que: “Muitas pessoas são tão maravilhosas para os outros, que não têm tempo para elas mesmas. Em algum momento da vida ela já não se encontra mais. Percebe que não tem objetivos nem sentido de vida e se sente perdida. Meu trabalho é, principalmente, para essas pessoas”.

Como é feito o Mapa de Nascimento?

A chave para elaborar o mapa de nascimento está no nome completo da pessoa e sua data de nascimento. Aplicando combinações numéricas, com base na numerologia cabalística, obtém-se o mapa de nascimento.

“Ainda estava um pouco cética quando comecei a fazer o mapa de nascimento dos familiares, como forma de aprendizado. Porém, me rendi ao fazer o mapa dos meus filhos. Eu os vi exatamente como são na realidade; com qualidades, tendências, como eles agiam… foi emocionante. Mesmo depois de ter feito muitos mapas eu ainda me surpreendo” relata a profissional.

Pacotes

A pessoa pode escolher fazer apenas o Mapa de Nascimento, para autoconhecimento, ou seguir no processo. “Juntos encontramos o método ideal para o quanto ela deseja avançar. Ofereço pacotes com diversos serviços que têm o poder de auxiliar nessa evolução: Casulo, Desperte, Abra suas asas, Voe e Ilumine.

Técnicas utilizadas

Terapia Corporal – Um lugar de escuta, do olhar e da compreensão da linguagem verbal/corporal. Através de exercícios que expressam a emoção contida, a pessoa encontra sua conexão com a vitalidade.

Análise Existencial – Fundamentada em diversas técnicas do conhecimento humano. Através de um processo de imersão, a pessoa tem clareza de sua missão, tanto espiritual quanto profissional, e seu propósito de vida.

Sobre Eunice Garcia

Natural de Cachoeiro de Itapemirim, Eunice é a primeira de 10 filhos e sempre buscou na educação o caminho para seu desenvolvimento. Com a família morando no interior, desde os 10 anos passou a morar com outras pessoas para conseguir estudar.

Concursada, exerceu a função de Auditora Fiscal de Tributos, por 27 anos. Em 2015, já aposentada e com formação de Terapeuta Corporal em Análise Bioenergética, começou a atuar de forma voluntária, tanto como terapeuta e como tesoureira, numa clínica social.

Em 2022 concluiu a formação como Analista Existencial onde incluiu o Mapa de Nascimento em seus atendimentos.

Eunice se define como uma profissional da evolução humana, que usa ciência e espiritualidade para ajudar as pessoas. “Dando voz e vez ao coração, segui por um caminho que não tinha setas. Guiada pelos sentidos, caminhei de olhos fechados. O coração avisou e a emoção confirmou: chegamos! Assumi minha missão de vida. Ajudo pessoas a encontrar a sua essência através do autoamor, conquistando uma vida mais leve e feliz”.

Cruzando fronteiras

Hoje, além de atender pessoas em outros estados, de forma on-line, Eunice também já atendeu brasileiros que moram em Portugal e Estados Unidos.

“Muitas pessoas que já fizeram o mapa fazem questão de deixar comentários do tipo: ‘sentido de vida. Não é adivinhação, é leitura de alma’, ‘experiência incrível. Uma forma de você entender seu propósito e sua missão’. ‘Uma análise surpreendente sobre nosso verdadeiro potencial’, e é gratificante ver esses comentários”.

Serviço

Local: Rua Antônio Caetano Gonçalves, Nº 20, Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Instagram: @eunicegarciaterapeuta

Telefone: (28) 99983-5767

E-mail: [email protected]