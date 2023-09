Pablito’s: há 38 anos levando sabor e qualidade para a sua casa

Uma relação que vem desde a gestação! Assim define Marly Mello, a dona Marly, sobre seu relacionamento com a Pablito’s, lanchonete de Cachoeiro de Itapemirim, que em 2023 completou 38 anos de fundação.

Desde os primórdios, ela e a família são vizinhos e estreitaram laços de amizade que foram para além do estabelecimento. Mas, isso não quer dizer que ela prefere os produtos da Pablito’s por conta de amizade: “Justamente porque conheço os donos, sei do empenho deles em oferecer produtos de alta qualidade dos quais sou consumidora e, por isso, recomendo a Pablitos”, explica.

Dona Marly recorda que a administração dos negócios foi passada de mãe para filhos. Hoje, Paulo Emery Elias Chatack e Marcos Emery Elias Chatack são quem comandam a Pablito’s. “A dona Léa, mãe do Marquinhos, era muito exigente com a higiene. Estava sempre na loja, observando e orientando os funcionários para que tudo fosse o melhor. Por isso, sei que posso confiar no que estou consumindo”, comenta. E essa questão do capricho e da higiene é observada até os dias atuais.

Administração passada de mãe para filhos- Na foto (a direita), dona Léa que também era contadora

Moradora do bairro Guandu, que também abriga a empresa, há mais de 50 anos, Dona Marly viu todas as fases de evolução da Pablito’s e afirma que é um grande empreendimento, que só cresce, pois tem grandes maestros comandando uma ótima equipe.

“Tenho que mencionar que ninguém faz nada sozinho. Mas, posso ver que é um bom lugar para se trabalhar já que os funcionários acompanham o Marcos há muito tempo. Isso faz toda a diferença em manter a qualidade, não somente dos produtos, mas também do atendimento. Isso é o que conquista a fidelidade de clientes, como eu”, conta.

Pablito’s em 1994

Marcos explica que, por se tratar de uma empresa familiar, os laços de união e de amor reforçam as relações interpessoais no ambiente de trabalho. “A preocupação da empresa é sempre com as pessoas, clientes e colaboradores. Isso reflete no nosso produto e na fidelidade dos clientes para conosco”, diz.

Tânia Gonçalves, gerente administrativa da empresa, ressalta que a Pablito’s e os funcionários têm mesmo uma relação de pai-filho. “O mais legal de tudo é fazer parte realmente do processo. Da construção de tudo. A Pablito’s valoriza muito a opinião dos seus colaboradores, e isso é muito bacana”, explana.

Equipe de produção

Dona Marly não economiza elogios. “É uma lanchonete que está sempre muito bem-arrumada, com tudo fresco e gostoso”, enaltece. “Sempre que preciso, para uma reunião ou festinha, é lá que encomendo. Sei que vai ser sucesso”, continua.

A Pablito’s foi uma das primeiras empresas no ramo a adotar o delivery como mais uma forma de venda de seus produtos. Isso é um ponto positivo para todos seus consumidores, pois a facilidade e conforto de ter os seus salgadinhos prediletos, quentinhos e deliciosos na porta de casa é um diferencial indiscutível.

“Não sei se ao longo do tempo as receitas passaram por modificações. Apenas sei que a qualidade, o capricho, o respeito com os funcionários e clientes e, claro, o sabor, permanecem marcantes até hoje”, reflete a amiga cliente, como ela mesma se intitula.

Equipe de vendas

Para Marcos, a empresa está em um processo contínuo de busca pela conservação da excelência. “Procuramos manter o padrão de nossos produtos, a fim de preservar nossa clientela, porque não queremos que o cliente coma uma coxinha hoje e outra diferente amanhã. Essa qualidade tem sido a nossa marca durante todos esses anos”, comenta.

Para o futuro, Dona Marly deseja que a empresa continue nesse caminho de prosperidade. “Eu admiro o crescimento da Pablito’s ao longo dos anos. Está sempre evoluindo, ampliando o atendimento e até mesmo o cardápio. E fico feliz em poder fazer parte disso. Quando preciso, é lá que peço. De vez em quando, é bom demais”, completa.

Novidades

Marcos conta que a empresa busca sempre melhorar. E, com esse pensamento, em breve, a Pablito’s vai realizar o lançamento da sua linha de congelados, os mini salgados, em embalagens de 400 gramas. Serão coxinha, bolinha de queijo e quibe, com toda a qualidade que a Dona Marly e o Cachoeirense conhecem e que, a partir de outubro, estarão disponíveis em todos os supermercados do sul do estado. “A nossa massa de pastel já está em várias cidades do Sul do Espírito Santo e agora vamos também chegar com os nossos mini salgados”, comenta.

