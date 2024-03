Lucrando na Páscoa: dica imperdível para economizar em Cachoeiro

Quando falamos em Páscoa uma das primeiras coisas que vêm à cabeça são os ovos de chocolate, uma marca registrada dessa época. Há quem goste de presentear a família inteira com os ovos. Porém, a data também é uma oportunidade para fazer uma renda extra com os produtos caseiros.

Seja qual for a sua intenção, presentear ou faturar, na Hiper Colibri Cachoeiro você encontra tudo o que precisa para sua produção. A loja está recheada de itens necessários para confecção de ovos. Desde chocolate, até formas, cascas prontas embalagens e recheios. É a maior Páscoa da confeitaria!

A receita certa da economia

Vale ressaltar que a Colibri negociou direto com a indústria e comprou mais de 300 toneladas de chocolate, garantindo os mesmos preços de 2023. Ou seja, nada de reajuste nos produtos. Sendo assim, além de oferecer a maior variedade para atender todas as confeiteiras, a Colibri também garante os melhores preços do mercado.

E para quem deseja ainda mais praticidade, na Colibri você também encontra as cascas de chocolate prontas, perfeitas para rechear da maneira que preferir. Além da praticidade, com as cascas prontas é possível agilizar e aumentar a produção de ovos.

Com mais de mil metros quadrados, a Hiper Colibri Cachoeiro está pronta para atender moradores de toda a região Sul com uma enorme variedade de itens para a Páscoa e festas em geral.

Por fim, se você prefere comprar os ovos prontos, a dica é conferir no Instagram da Colibri o Maior Cardápio de Páscoa do Brasil (@colibrifestases). Com centenas de confeiteiras que divulgam seus produtos em um só lugar. São ovos de vários tipos, sabores e tamanhos. Isso significa economia de tempo para você fazer a melhor escolha.

Sobre a Colibri

A rede Colibri Festas foi inaugurada em 2015 no Espírito Santo. Com a loja de Cachoeiro, o grupo soma sete lojas físicas e um e-commerce. É referência no segmento de confeitaria, festas em geral, balões e bomboniere, além de embalagens e descartáveis e decoração.

Um verdadeiro paraíso para decoradores, cerimonialistas e apaixonados por festas, que encontram na Hiper Colibri, a maior boutique de balões de todas as lojas Colibri e do Estado.

Conheça a Hiper Colibri

Endereço: Rua Coronel Francisco de Braga, próximo à Ponte de Ferro (antiga loja Leader)

Instagram: @colibrifestases