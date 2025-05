Plano assistencial Em Vida chega a Guaçuí com nova unidade; veja

O Plano Assistencial Em Vida, conhecido por sua atuação de quase três décadas focada no bem-estar e na dignidade dos nossos associados, anuncia sua expansão para Guaçuí.

A nova unidade terá sua inauguração no próximo dia 14 de junho, com o objetivo de estender seus serviços e suporte à cidade e à região circundante.

O Em Vida tem como missão oferecer um acolhimento pautado no respeito, através de serviços especializados que buscam honrar histórias e fortalecer os laços familiares. Estamos presentes em todas as fases da vida dos nossos associados, além de assegurar uma homenagem digna e focada na excelência durante os momentos do luto.

Com a abertura em Guaçuí, os moradores da cidade e região terão acesso a produtos e serviços, tais como, acesso a material de convalescência (cadeira de rodas, andadores, muletas, etc.), agendamentos de consultas e exames, além de suporte integral e acolhimento na perda de um ente querido.

A empresa também disponibiliza a seus associados descontos exclusivos em uma ampla rede de convênios, tais como médicos, dentistas e demais seguimentos comerciais.

A chegada do Em Vida representa um marco para nossa empresa, pois agora teremos a oportunidade de oferecer assistência e cuidado integral aos moradores de Guacuí, acompanhando as famílias em todos os momentos de sua jornada.

Vídeo: Arquivo Pessoal