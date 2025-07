Presença da Uniaves na Expoagro 2025 reforça expansão da produção de frangos no Sul capixaba

A participação da Uniaves na 34ª edição da Expoagro de Castelo, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, será marcada por um momento especial: a presença do CEO do Grupo Pif Paf Alimentos, Luiz Carlos Mendes Costa, no stand da empresa durante o evento. A visita do executivo reforça a importância do atual momento de expansão da Uniaves, que anunciou recentemente investimentos robustos para dobrar sua produção de frangos no Espírito Santo.

Durante os quatro dias da feira, realizada no Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho, o Castelão, a Uniaves apresentará ao público um pouco da sua história, a variedade do seu portfólio de produtos, além de trazer mais informações do seu projeto de expansão, que inclui a construção de 120 aviários com tecnologia de ponta, investimentos na Fábrica de Ração em Venda Nova do Imigrante e na planta industrial de Castelo, que passará a operar em dois turnos gerando novas oportunidades de emprego e renda em toda a cadeia produtiva.

“A presença da Uniaves na Expoagro é uma forma de valorizar o produtor capixaba e mostrar que estamos prontos para crescer juntos. Essa expansão é um marco na história da empresa e do Espírito Santo. Vamos gerar emprego, renda e movimentar a economia regional com responsabilidade e inovação”, afirma Luiz Carlos Mendes Costa.

Expansão em andamento

A empresa, que iniciou o processamento de proteína de frango em Castelo em 2009, já é a maior indústria do ramo do estado. A expansão foi anunciada no início do segundo semestre e deve impactar positivamente mais de dez municípios da região sul capixaba.

As interlocuções com as prefeituras para viabilizar a construção dos novos aviários estão sendo conduzidas pelo Gerente Executivo de Relações Institucionais do Grupo Pif Paf Alimentos, Cláudio Almeida Faria. Ele tem se reunido com prefeitos e equipes técnicas de cidades como Castelo, Venda Nova do Imigrante, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Muniz Freire, Marechal Floriano, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Cláudio.

Segundo Cláudio, os gestores municipais reconhecem as oportunidades geradas pelo projeto, que além de impulsionar o agronegócio local, contribui significativamente para o aumento do VAF (Valor Adicionado Fiscal) e da cota-parte do ICMS dos municípios, o que influência diretamente na qualidade de vida da população. A participação da Uniaves na Expoagro simboliza esse novo ciclo de desenvolvimento e aproximação com a comunidade, produtores e investidores.