Programa reforça cultura da melhoria contínua na Uniaves

A Uniaves concluiu mais um ciclo do programa Ver&Agir, iniciativa da área de Gestão da Qualidade que estimula os colaboradores a identificarem oportunidades de melhoria no dia a dia e a atuarem diretamente na solução de problemas em todas as empresas do Grupo Pif Paf Alimentos. Na última semana, os participantes da iniciativa na Uniaves que desenvolveram projetos ao longo de 2025 receberam seus certificados, em um momento marcado pelo reconhecimento e valorização do protagonismo interno.

O Ver&Agir utiliza uma metodologia focada na resolução de problemas com causas conhecida, que não exigem grandes investimentos. A proposta é simples e objetiva: ao identificar um desvio, as equipes propõem e implementam soluções práticas, promovendo ganhos em eficiência, organização e segurança no ambiente de trabalho.

Para o Analista de Gestão da Qualidade da Uniaves, Patrik Rodrigues Torres, o programa vai além da melhoria de processos. “O Ver&Agir cria um canal formal de comunicação que fortalece o empoderamento dos colaboradores, estimula o feedback e garante que as sugestões apresentadas sejam acompanhadas até a efetiva implementação. Transforma a cultura do diálogo em ação concreta, dando autonomia e voz aos colaboradores para melhorarem os processos de trabalho”, destaca.

Patrik destaca que o Ver&Agir vai além da melhoria de processos

Os resultados do programa impactam diversas áreas da empresa, como Operações, Manutenção, Logística, Atendimento ao Cliente, Almoxarifado e setores administrativos. Entre os principais benefícios estão a padronização de tarefas, a redução de gargalos e erros, além da eliminação de desperdícios, fatores que contribuem diretamente para a melhoria contínua e a eficiência operacional.

A entrega dos certificados representa uma etapa fundamental desse processo. Conforme explica Patrik, “o reconhecimento formal consolida o valor das contribuições dos colaboradores, transformando o esforço coletivo em um diferencial de desenvolvimento pessoal e profissional dentro da Uniaves.”

Maurício foi um dos certificados no programa

Entre os colaboradores certificados está Maurício Santos Pereira Sampaio, Supervisor de Manutenção, que destaca o impacto positivo do programa na integração entre as equipes e na rotina operacional. “O programa Ver&Agir possibilita uma mudança muito positiva na empresa. Ele provoca a aproximação das áreas e nos ajuda a entender melhor as dificuldades reais de todo o processo. Muitas vezes são pequenas mudanças implementadas, mas que fazem grande diferençano nosso trabalho. Para mim, é gratificante participar dessas iniciativas e ver que as ideias geram resultados reais.”

Bruna é facilitadora do Ver&Agir

Na visão de Bruna dos Santos de Oliveira, Auxiliar Industrial que atua como Facilitadora do Programa, “o Ver&Agir é uma demonstração de como nossa iniciativa e postura ativa geram benefícios diretos que impulsionam nossa carreira e melhoram a experiência no trabalho. Com foco no resultado, obtemos desenvolvimento contínuo e aprendizado, além de reconhecimento e valorização. A atitude que o Ver&Agir nos proporciona traz um maior senso de controle sobre nosso próprio trabalho, que resulta em menor estresse e maior realização pessoal e profissional”, completa.