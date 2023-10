Projeto Prevenir: mamografias gratuitas para agendamento

O Sicoob Credirochas, em parceria com a Santa Casa de Cachoeiro, tem a honra de anunciar o Projeto Prevenir, uma iniciativa que visa oferecer mamografias gratuitas para mulheres que não têm condições de pagamento. Em consonância com o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Projeto Prevenir é uma demonstração tangível do compromisso do Sicoob Credirochas com a saúde e o bem-estar de nossa comunidade.

No dia 10 de outubro, das 10h às 15h, os estandes do Projeto Prevenir estarão montados em frente às cinco agências do Sicoob Credirochas no sul do Estado: Centro de Cachoeiro, Novo Parque, Aeroporto, Atílio Vivácqua e Muqui. Durante o evento, mulheres interessadas poderão agendar suas mamografias gratuitas.

O Presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, compartilha sua visão sobre o projeto: “Cuidar da saúde é um compromisso que vai além das finanças. O Projeto Prevenir reforça nossa crença de que a prevenção é o melhor caminho para o cuidado. Estamos orgulhosos de unir forças com a Santa Casa de Cachoeiro neste esforço para garantir que todas as mulheres tenham acesso a exames cruciais de mamografia, independentemente de suas circunstâncias financeiras.”

Detalhes do Dia D de Agendamento

Data: 10 de outubro

Horário: Das 10h às 15h

Locais: Estandes em frente às agências Sicoob Credirochas em Cachoeiro (Centro, Novo Parque e Aeroporto), Muqui e Atílio Vivácqua.

Participar é simples. As mulheres interessadas são convidadas a comparecer a um dos locais mencionados no Dia D de inscrição, na próxima terça-feira, entre as 10h e 15h. Nossas equipes estarão prontas para auxiliá-las no agendamento de suas mamografias gratuitas.

Lembramos a todos que a detecção precoce é fundamental na luta contra o câncer de mama, e o Projeto Prevenir está comprometido em contribuir para um futuro mais saudável para nossa comunidade.