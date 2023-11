Referência no ensino em Cachoeiro, Ciac abre matrículas para 2024

Os pais que desejam matricular seus filhos em uma escola que é pioneira e referência em ensino de qualidade em Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos. Já estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2024 no Centro Integrado de Atividades Culturais Raymundo Andrade – CIAC.

De acordo com o diretor pedagógico, Cristiano Bazoni, estão sendo feitas as matrículas para novos alunos e também as rematrículas daqueles que já estudam no Ciac. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados, o CIAC proporciona formação integral com a Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Além das atividades curriculares, a escola oferece atividades esportivas e culturais como natação, judô, escolinhas de futsal, teatro, musicalização e ballet.

Além disso, a escola conta com um programa bilíngue. “Nosso objetivo é preparar os alunos, oferecendo as melhores condições pedagógicas. Estamos encerrando este ano com excelentes resultados e novos projetos desenvolvidos como ‘O Brasileiro’ e o ‘Vestindo Arte’. Também mudamos nosso sistema de avaliação e isso já nos trouxe avanços significativos. Para o próximo ano, vamos continuar investindo em inovações, buscando sempre o melhor para nossos alunos”, ressalta Cristiano.

Para solicitar a matrícula ou rematrícula, os interessados podem comparecer à secretaria da instituição, ou entrar em contato pelo telefone (28) 99258-8356 (clique aqui).

De acordo com a direção do Ciac, os pais que pagarem até o dia cinco de cada mês, terão desconto de 27% na mensalidade. Outra ótima condição é que o material didático poderá ser parcelado em até 12x no cartão. A escola possui convênios com Sindicatos das Cooperativas, Banco do Brasil e outras instituições.

Uma escola família

A família e a escola são grandes parceiras do CIAC, tanto no contexto educacional e em todo processo de desenvolvimento dos seus estudantes e filhos. A combinação envolve confiança e credibilidade, além do grande compromisso que é partilhar a missão de educar filhos, bem como os resultados no crescimento e na evolução dos nossos estudantes.

Para o ano de 2024, a escola segue firme na sua missão de promover o desenvolvimento do ser humano através da excelência de ensino, formando cidadãos autônomos e responsáveis para atuar criticamente em grupos dentro dos princípios éticos e humanos. A instituição visa inspirar e orientar seus estudantes a pensar, individual e coletivamente. No seu dia a dia, estimula e desenvolve as inteligências, fornece instrumentos teóricos, possibilita a produção de muito conhecimento e cultura, além de ensinar, pelo exemplo diário, que alguns valores são eternos.

Matrículas 2024

Site: www.ciaconline.com.br/agendar_visita

WhatsApp: 28 99258-8356 (clique aqui)