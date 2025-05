Reinauguração da loja Pernambucanas em Cachoeiro é sucesso

A reinauguração da loja Pernambucanas em Cachoeiro de Itapemirim, ocorrida na última semana, movimentou o centro da cidade e atraiu muitos consumidores curiosos para conhecer o espaço revitalizado.

A unidade passou por uma reforma, a agora apresenta um ambiente renovado e uma nova disposição de seus produtos.

A loja, localizada na Praça Senador Luiz Tinoco, nº 20, ofereceu aos clientes a oportunidade de explorar as mudanças realizadas em suas seções de moda e lar.

O espaço agora conta com um layout que busca proporcionar maior conforto e facilidade de circulação, permitindo aos visitantes apreciar as coleções de vestuário para toda a família, além de itens de cama, mesa, banho e decoração.

A resposta do público à reabertura foi um sucesso. A reinauguração da Pernambucanas representa uma nova fase para a tradicional loja no comércio de Cachoeiro, reafirmando sua presença no cenário varejista local.

Quem quiser visitar o espaço renovado, vai poder conferir de perto as novidades em suas diversas seções.