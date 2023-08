Robô projetado para interagir com humanos será apresentado na InovaES Cachoeiro

O InovaES Cacheiro vai acontecer nos dias 02 e 03 de agosto, no Ifes, com a presença de autoridades e sociedade em geral

Um robô que detecta pessoas e interage de forma autônoma promete ser sensação na 1ª Feira de Cidades Inteligentes de Cachoeiro de Itapemirim (InovaES), que vai acontecer nos dias 02 e 03 de agosto, no IFES, com entrada gratuita.

Projetado para interagir com humanos de forma independente, o robô, que dialoga com o indivíduo no idioma a partir do reconhecimento de voz e reproduz síntese da informação solicitada em áudio, será testado em atendimento no Lab do Programa iNO.VC ArcelorMittal, na portaria administrativa da Unidade Tubarão, além de eventos, centro de treinamento e rondas dos prédios administrativos.

Entre as inúmeras vantagens do robô estão a telepresença para atendimentos, marketing, auxílio na jornada de compra do cliente e na logística de centro de distribuição, além de triagens de serviços, tour guiada e auxiliar em hospitais e casas de repouso.

Além de reconhecimento de voz, o robô também oferece tela táctil – touchscreen para reproduzir informações gráficas como imagens de produto, vídeos e formulários ou realizar coleta dados.

A feira InovaES tem como meta o debate do uso da inovação e da tecnologia como ferramentas de desenvolvimento das cidades. O evento inclui palestras com especialistas renomados, rodadas de negócios e apresentações de cases de sucesso.