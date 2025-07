Rodas de Conversa reforçam cultura de respeito e inclusão na Uniaves

Castelo, julho de 2025 – Ao longo do mês de junho, a Pif Paf Alimentos promoveu Rodas de Conversa sobre Diversidade em todas as suas unidades fabris, entre elas a Uniaves, em Castelo (ES), em alusão ao Mês do Orgulho LGBTI+. Os encontros integram o Programa Vozes, iniciativa que, ao longo do ano, estrutura as ações de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa em quatro eixos principais: Equidade de Gênero (com foco em mulheres), Comunidade LGBTI+, Pessoas Negras e Pessoas com Deficiência.

Segundo Raniela Remidio, coordenadora de Responsabilidade Social da Pif Paf Alimentos, a edição deste ano das Rodas de Conversa sobre Diversidade teve recorde de participantes em alguns locais. A adesão é voluntária e, respeitando a dinâmica da produção, os gestores liberam os colaboradores que demonstram interesse em participar. “Ver as pessoas compartilhando suas histórias foi a parte mais emocionante. Elas se sentiram acolhidas, seguras para falar de si e muitas trouxeram depoimentos de como se sentem bem na empresa para serem quem elas são”, destaca Raniela.

A proposta das Rodas vai além de celebrar o orgulho e a visibilidade. São momentos de escuta ativa, reflexão e troca nos quais a diversidade deixa de ser um tema abstrato e se torna realidade vivida, narrada e compreendida por todos. “Ao falarmos de acolhimento e respeito, nos posicionamos em relação aos valores da empresa. Aqui somos todos humanos e isso é o mais importante. Valorizar a diversidade é o que nos conecta e nos une. Por isso, falamos de pessoas, independentemente da questão em pauta”, afirma.

Uniaves engajada

A iniciativa foi marcada pela diversidade do grupo participante — com colaboradores, gestores e equipes das mais diversas áreas, o momento foi especialmente comovente por relatos de vida que tocaram os presentes. “O grupo compartilhou vivências que muitas vezes não são conhecidas pelos colegas. Isso contribuiu para reforçar o quanto somos mais do que gênero ou orientação sexual”, relata Carolina Aparecida Gonçalves, analista de processo.

O engajamento dos colaboradores na Uniaves foi intenso

A colaboradora destaca ainda o impacto da iniciativa na construção de um ambiente mais empático. “As equipes se sentem acolhidas e voltam até mais leves para o trabalho. A Roda de Conversa é um espaço no qual as pessoas podem aprimorar a consciência sobre o respeito às vivências dos colegas e isso fortalece muito o nosso ambiente de trabalho.”

Para novembro, já está programada a próxima Roda de Conversas: Pessoas Negras.