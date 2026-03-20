Seguro muito caro? Especialista de Cachoeiro revela alternativa para proteger o veículo sem burocracia

Manter um veículo em dia no Brasil se tornou um desafio financeiro. Entre a alta dos combustíveis, a manutenção preventiva e os impostos, o motorista tem enfrentado um novo vilão: o preço dos seguros tradicionais. Ao buscar proteção para o patrimônio, muitos se deparam com orçamentos proibitivos ou, pior, com a recusa das seguradoras.

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O motivo? O rigoroso “perfil de risco”. As seguradoras convencionais avaliam a idade do condutor, o CEP de moradia e até restrições financeiras. Se o carro tiver mais de 10 anos ou se o motorista estiver com o nome no SPC/Serasa, a proteção é negada ou o valor dispara.

No entanto, rodar desprotegido por rodovias como a BR-101 ou as estradas que ligam as montanhas ao litoral sul é um risco que poucas famílias podem correr. É nesse cenário que a Top Brasil Proteção Veicular surge como a alternativa número um do mercado atual.

O conceito que revolucionou o mercado: mutualismo

Para entender essa mudança de comportamento, Grazielle Reis, a gestora da unidade da Top Brasil em Cachoeiro de Itapemirim, explica que a grande diferença está na forma como o serviço é estruturado.

“Diferente das seguradoras, que visam o lucro sobre o risco do cliente, a Top Brasil opera no modelo de associativismo e mutualismo. É um sistema de socorro mútuo onde as despesas são rateadas de forma justa e amparada por lei”, salienta.

A gestora desmistifica a ideia de que a proteção veicular seria um serviço inferior. “Pelo contrário, é uma evolução. Democratizamos o acesso à segurança. Na Top Brasil, o foco é o produto (o veículo), não o perfil do condutor. Isso permite entregar as mesmas garantias, e muitas vezes até mais benefícios, por um preço muito mais acessível.” Clique aqui e tire suas dúvidas diretamente pelo WhatsApp.

Por que a Top Brasil é a melhor escolha?

Nesse sentido, com mais de 12 anos de experiência no mercado, a Top Brasil consolidou-se pela solidez e agilidade. Enquanto seguradoras tradicionais se prendem a formulários intermináveis, a Top Brasil foca na solução. Dentre elas estão:

Inclusão real: sem consulta ao SPC/Serasa

A Top Brasil acredita que todos têm o direito de proteger seu patrimônio. Por isso, não realiza consulta a órgãos de proteção ao crédito. A aprovação é imediata, permitindo que quem tem restrições financeiras também tenha tranquilidade ao dirigir. Proteção para o veículo, não para o CPF

Esqueça a análise de perfil. Na Top Brasil, a cobertura é garantida para qualquer pessoa habilitada que esteja conduzindo o veículo no momento do evento. Isso elimina aquela surpresa desagradável das seguradoras que se recusam a pagar a indenização porque o condutor não era o “principal”. Cobertura ampla e garantia FIPE

O associado conta com 100% da tabela FIPE em casos de roubo, furto, colisão e incêndio. Além disso, a proteção estende-se a fenômenos da natureza, como queda postes, provenientes de chuvas, raio, terremoto, enchentes, inundações e alagamentos. Assistência 24h em todo o território

Seja por uma pane elétrica, pneu furado ou necessidade de reboque e chaveiro, a Top Brasil está a um chamado de distância. É o suporte ideal para quem viaja a trabalho ou lazer pelas estradas capixabas. Muito Além da Proteção: clube de vantagens

Ser um associado Top Brasil é economizar no dia a dia. Isso porque, a empresa oferece um clube de vantagens exclusivo, com descontos reais em farmácias, faculdades, cinemas e diversas lojas parceiras, fazendo com que o valor da mensalidade muitas vezes “se pague” através das economias diárias. Além disso, a empresa ainda oferece, através deste clube, são consultas médicas on-line em diversas especialidades.

Atendimento humanizado e próximo

Apesar de ser uma gigante com presença nacional, a Top Brasil preza pelo contato direto. A unidade de Cachoeiro de Itapemirim, sob a gestão de Grazielle Reis, destaca-se pelo atendimento humanizado. No local, o associado não é apenas um número de apólice, mas parte de uma cooperativa sólida que entende as necessidades do povo sul-capixaba.

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Serviço

Instagram: @topbrasilcachoeiro

Endereço: Rua: Moreira, 64 , Independência – Cachoeiro de Itapemirim

Contato: clique aqui e fale diretamente no WhatsApp