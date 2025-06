Semana de Segurança de Alimentos mobiliza equipes de colaboradores na Uniaves

Castelo, junho de 2025 – No início de junho, a Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos em Castelo-ES, promoveu mais uma edição da Semana de Segurança de Alimentos, uma mobilização anual que reforça os pilares da qualidade, responsabilidade e compromisso da empresa com a produção de alimentos seguros. Neste ano, o tema central foi “Segurança dos Alimentos é mais que ciência: é compromisso em ação”, em consonância com o mote proposto pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) e OMS (Organização Mundial de Saúde) para o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos 2025.

Coordenada pelo Comitê Interno de Segurança de Alimentos da companhia, a ação envolveu todas as unidades industriais da Pif Paf, com cronograma unificado e materiais de apoio padronizados. O principal objetivo da iniciativa foi promover a conscientização, capacitação e o engajamento dos colaboradores em torno das boas práticas de fabricação e controle de riscos alimentares, alcançando com êxito 100% dos turnos operacionais com pelo menos uma atividade de sensibilização.

Entre as estratégias adotadas, destacaram-se ações interativas e lúdicas, como o Quiz da Qualidade, Jogo da Memória, painéis instagramáveis e a distribuição de brindes simbólicos, que reforçaram de forma leve e acessível a importância da segurança dos alimentos em todos os elos da cadeia produtiva. A mobilização envolveu não apenas a operação, mas também setores como Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho, RH, Manutenção, Refeitório, Lavanderia, entre outras áreas administrativas, com atividades focadas nos refeitórios e espaços de convivência.

Segundo Graziela Rigolin, gerente de Garantia da Qualidade da Pif Paf, o engajamento foi acima da média, especialmente por conta da abordagem participativa e do envolvimento das lideranças locais. “Já conseguimos observar resultados preliminares, como a comunicação de desvios por parte dos colaboradores, o que é um forte indicativo de conscientização e vigilância ativa”, destaca.

A Semana também reforça o compromisso da empresa com a melhoria contínua. O conteúdo da semana será incorporado ao dia a dia por meio de ciclos contínuos de capacitação, reforço nos DDSs (Diálogo Diário de Segurança) e integração aos treinamentos da Garantia da Qualidade.

Além da mobilização pontual, a Pif Paf mantém um conjunto robusto de iniciativas permanentes voltadas à segurança de alimentos, como auditorias internas, revisão de PPHO (Procedimentos Padrões de Higiene Operacional) e APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), capacitações técnicas e programas de reconhecimento de boas práticas operacionais. A mensagem central da empresa é clara: segurança dos alimentos é um compromisso inegociável, que depende da atitude de todos.

“A segurança de alimentos está no centro dos nossos valores, como ética, responsabilidade e excelência. É por meio dela que garantimos produtos confiáveis, respeitando o consumidor, as normas regulatórias e o papel social da nossa marca”, completa Graziela.

Engajamento prático e consciência

Na Uniaves, os colaboradores demonstraram alto nível de engajamento durante a Semana, especialmente na atividade realizada no Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. A dinâmica envolveu o uso de tintas para ilustrar a técnica correta de higienização das mãos e a identificação de não conformidades no setor.

Segundo Marcilei Siqueira, Coordenadora da Garantia da Qualidade na Uniaves, o destaque foi a capacidade dos colaboradores de identificar não conformidades e explicar seus impactos potenciais na segurança do produto, evidenciando a internalização do conhecimento e o comprometimento com a excelência. “O objetivo é manter conteúdos acessíveis e contextualizados, para que as pessoas compreendam o impacto direto de suas ações nos resultados”, explica.

A coordenadora destaca também o fortalecimento da cultura colaborativa como um dos principais resultados da mobilização, com compartilhamento de opiniões, disseminação de conhecimento e alinhamento do time com o pilar estratégico da excelência.