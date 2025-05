Sicoob Credirochas anuncia nova composição do Conselho em Assembleia

O Sicoob Credirochas realizou, no fim de abril, sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), reunindo delegados dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O evento aconteceu de forma híbrida, com transmissão simultânea para a cidade de Volta Redonda (RJ), onde também houve participação de delegados, reforçando a integração entre as regiões atendidas pela cooperativa.

Tales Machado e Dr. Leandro Baptista

Durante a Assembleia, as demonstrações financeiras do exercício anterior foram aprovadas por unanimidade, evidenciando a solidez e a transparência da gestão. Também foi eleita a nova composição dos conselhos de administração e fiscal.

A eleição ocorreu com chapa única e confirmou a recondução do empresário Tales Machado à presidência da cooperativa. Como vice-presidente, assume o médico e ex-presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista, fortalecendo a representatividade e a diversidade de experiências da nova gestão.

“A aprovação unânime das contas reforça o compromisso da cooperativa com a transparência e a boa gestão. Seguiremos firmes na missão de crescer de forma sustentável e de estar cada vez mais próximos dos nossos cooperados”, destacou Tales Machado, presidente reeleito.

Com presença consolidada em 20 municípios distribuídos nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, o Sicoob Credirochas reafirma seu papel como agente de desenvolvimento econômico e social, promovendo o cooperativismo de forma moderna, ética e participativa.