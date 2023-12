Sicoob Credirochas inaugura nova agência em Atílio Vivácqua

O Sicoob Credirochas inaugurou uma nova agência em Atílio Vivácqua, oferecendo à cidade uma estrutura moderna e funcional, completa com estacionamento próprio. O evento de inauguração foi marcado pela presença dos associados locais, conselheiros e colaboradores.

Durante a cerimônia, o vice-presidente da cooperativa, Marcos Magalhães, exaltou a nova agência e reforçou a importância para a cidade.

“Atílio Vivácqua merece uma agência como esta que estamos entregando, ampla e moderna. Tudo isso é pensado para proporcionar um atendimento de qualidade, próximo e alinhado às necessidades dos nossos associados”, disse.

Leia também: Sicoob Credirochas celebra conquista histórica de R$ 2 bi em ativos

O empresário, sócio-proprietário da Cofril, José Carlos Correa, o Zezé da Cofril, conselheiro do Credirochas e associado da agência em Atílio Vivácqua, enfatizou a excelência no atendimento recebido ao longo dos anos

“Só tenho a agradecer ao Sicoob pela oportunidade e destaco a satisfação no atendimento que recebo, sempre próximo e dedicado”, reforça.

Ao encerrar o ano de 2023, o Sicoob Credirochas alcança a expressiva marca de R$ 2 bilhões em ativos. “É com imensa gratidão que destacamos a contribuição fundamental de Atílio Vivácqua nessa conquista. Olhando para o futuro, temos planos ambiciosos, com a projeção de abrir mais 15 novas agências até 2025, solidificando ainda mais nossa presença e compromisso com seus associados”, destacou o vice-presidente Marcos Magalhães.