Sicoob Credirochas inaugura novas agências no Estado do Rio de Janeiro

Sob a liderança do presidente Tales Machado, o Sicoob Credirochas vive um momento de expansão e crescimento notáveis. O mês de setembro marcou a inauguração de duas novas agências, mais um marco significativo na trajetória da cooperativa.

Uma dessas inaugurações aconteceu no dia 5 de setembro, em Campo Grande, bairro mais populoso do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença do presidente Tales Machado, membros da diretoria, empresários locais e representantes da associação de empresários da comunidade.

A cidade de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, também celebrou a chegada da nova agência. A inauguração teve a participação de Jorge Durian, tornando o evento ainda mais especial.

Hoje, o Sicoob Credirochas opera com 23 agências em 19 municípios e três estados, e tem a expectativa de inaugurar mais quatro agências nos próximos meses.

Tales Machado destaca a importância da cooperativa e os sólidos números e resultados conquistados juntos: “O Sicoob Credirochas é mais do que uma instituição financeira; é uma comunidade comprometida com o crescimento e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Nossos números e resultados refletem a confiança e o compromisso dos nossos associados e colaboradores. Continuaremos a expandir, oferecendo soluções financeiras de qualidade e fortalecendo o cooperativismo em todo o país”, explica.

O Sicoob Credirochas prossegue em sua trajetória de sucesso, comprometido com o fortalecimento das comunidades que serve e a promoção do cooperativismo como uma força transformadora.