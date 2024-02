Sicoob ES realiza apresentação de resultados de 2023 na próxima semana

Na próxima quinta-feira, dia 22, o Sicoob ES vai divulgar os resultados fechados do último ano. Os números serão apresentados ao vivo pelo canal do Sicoob ES no Youtube (www.youtube.com.br/SicoobES), a partir de 9h, abrindo oficialmente a prestação de contas do sistema regional Sicoob ES.

Na ocasião, estarão em pauta todos os índices alcançados pela instituição, como o crescimento dos ativos, do patrimônio líquido e dos depósitos totais, além da participação de mercado nos Estados em que a instituição atua. O momento também vai levar em conta o retorno financeiro proporcionado aos cooperados, a evolução das receitas, o desempenho da carteira de crédito, aspectos da gestão durante o ano, além do lançamento de produtos e projeções para 2024.

A partir da live, as seis cooperativas singulares, que atuam no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP) iniciarão suas prestações de contas no chamado Ciclo Assemblear. As datas dos eventos das singulares estarão disponíveis no site www.comunidadesicoob.com.br.

“Convidamos os nossos associados a estarem conosco neste momento de prestação de contas, afinal, em uma instituição cooperativa, todos somos donos do negócio e, portanto, ajudamos a construir os resultados juntos. Convido também a quem ainda não é associado ao Sicoob a assistir a live. Será uma oportunidade para entender melhor o nosso modelo de negócio e seus diferenciais”, conta Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES.

Bento Venturim, presidente do Sicoob Central ES

O Sicoob ES reafirma sua posição como uma instituição financeira sólida, que a cada ano apresenta resultados mais consistentes. No terceiro trimestre de 2023, já havia sido registrado um bom desempenho e o fechamento do ano confirmou a solidez da instituição.

A live também vai desmembrar os resultados da área de responsabilidade social da instituição, que previu investimentos na ordem de R$ 7 milhões em seis eixos de atuação, incluindo o Edital Social, que financia projetos sociais das mais variadas frentes.

Serviço:

Live de apresentação de resultados do Sicoob ES

Dia 22 de fevereiro, às 9h

Canal do Sicoob ES no Youtube: www.youtube.com.br/SicoobES

A participação é aberta ao público