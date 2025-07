Sicoob Sul inaugura mais uma agencia no Rio de Janeiro

O Sicoob Sul deu mais um importante passo em seu plano de expansão com a inauguração de uma nova agência na Central de Abastecimento (Ceasa), na Avenida Brasil, cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu no dia 16 de julho e marca a ampliação da presença da cooperativa na região, que agora soma 43 unidades em sua área de atuação, 27 no estado do Rio de Janeiro e 16 no Espírito Santo.

A nova agência tem localização estratégica, voltada para atender produtores rurais de diversas partes do Brasil, comerciantes locais e cooperados que atuam no setor agropecuário e de distribuição. A iniciativa reforça o compromisso do Sicoob Sul com o desenvolvimento regional e a promoção da justiça financeira com prosperidade.

Durante a solenidade, o presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, destacou a importância da nova unidade. “Estamos chegando ao Ceasa do Rio de Janeiro com mais uma agência dentro do nosso projeto de expansão. Esta é uma unidade estratégica, onde recepcionaremos cooperados de diversas partes do país e produtores do agro que vêm comercializar seus produtos, além dos comerciantes locais. É um começo promissor que nos motiva a seguir avançando. ”

A diretora de Recursos Humanos e Sustentabilidade do Sicoob Central/ES, Sandra Helena Kwak, também celebrou o crescimento. “Estamos ampliando a rede de atuação do Sicoob Sul, agora com 43 unidades, com forte presença junto à população, reforçando nosso propósito de levar prosperidade para todos os associados. ”

O evento de inauguração contou com a presença do vice-presidente Ely Decothé Junior, do conselheiro administrativo Luiz Carlos Nemer, do conselheiro fiscal José Gilberto Machado, além dos diretores Luiz Fernando Bonandi, Ediene Maria Messias e Carlos Henrique Bispo. Também participaram o gerente regional do estado do Rio, Paulo Brinati, os gerentes das agências do Rio de Janeiro, cooperados e convidados.