SIPAT 2025 reforça cultura de prevenção na Uniaves

Com o tema “Segurança é Ver e Agir”, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) 2025 mobilizou colaboradores na Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos em Castelo-ES, ao longo de maio, com ações que seguem até o final de junho. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho, por meio da conscientização e do fortalecimento de uma cultura voltada à prevenção de riscos.

A campanha foi planejada de forma corporativa, com foco na padronização das diretrizes e respeito às especificidades operacionais e culturais de cada unidade. Um comitê central definiu os temas, produziu materiais de apoio e acompanhou a implementação local com apoio dos times de SESMT e CIPA. A programação incluiu exposições, dinâmicas, ações educativas e orientações técnicas, com temas distribuídos ao longo da semana – como bloqueio de energia, proteção das mãos, riscos com amônia e prevenção de acidentes.

A SIPAT também marcou o início da campanha “Segurança é Ver e Agir”, que segue até o fim de junho e incentiva os colaboradores a proporem projetos de melhoria para segurança. A proposta é ampliar a autonomia das equipes para identificar e corrigir situações de risco em suas rotinas, consolidando os conceitos discutidos durante a semana. A adesão à campanha tem sido significativa e o feedback dos colaboradores aponta um maior engajamento e consciência sobre os cuidados no ambiente de trabalho.

Segundo Glauciene Rigueira, técnica de segurança do trabalho e uma das responsáveis pelo planejamento corporativo da SIPAT, a integração das unidades foi um dos principais diferenciais da edição 2025. “A estruturação foi feita a partir de escuta ativa, desenvolvimento de materiais unificados e acompanhamento próximo das realidades locais. A campanha ‘Ver e Agir’ mostrou-se um caminho eficiente para promover senso de pertencimento e participação efetiva nas ações de segurança”, afirma.

Prática consolidada

Na Uniaves, o conceito “Ver e Agir” já faz parte da rotina dos colaboradores e foi fortalecido com as ações da SIPAT 2025. De acordo com o técnico de segurança do trabalho da subsidiária capixaba, Luciano de Souza, a campanha tem proporcionado uma nova forma de atuar diante das ocorrências, especialmente no enfrentamento de condições fora do ideal, uma das principais causas de acidentes.

“A campanha nos ajuda a entender e simplificar a atuação nas ocorrências. Os colaboradores fazem bom uso da ferramenta sempre que necessário, o que tem nos ajudado muito a reduzir acidentes, principalmente quando o assunto é condição insegura”, explica Luciano.

Durante a SIPAT, os temas diários foram aplicados de maneira didática e voltada à realidade da unidade, com foco na compreensão e mitigação dos riscos. A prevenção, segundo ele, é um valor contínuo dentro da Uniaves. “Treinamos os colaboradores desde as integrações e também periodicamente. Quando um acidente acontece, investigamos e tratamos o evento para que não volte a se repetir”, afirma. A unidade também participa ativamente da campanha “Ver e Agir” até o fim de junho, com projetos desenvolvidos por equipes internas. A expectativa é que os resultados contribuam para tornar o ambiente ainda mais seguro e colaborativo.