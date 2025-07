Sua próxima festa: como facilitar o cardápio e surpreender seus convidados

Sabe aquele momento que você pensa em dar uma festa, um aniversário, ou reunir a galera da empresa, mas só de imaginar a correria na cozinha já dá um desânimo? Pois é, você não está sozinho nessa!

O desejo de celebrar é grande, mas o tempo (e às vezes a habilidade culinária) nem sempre colabora. Mas e se a gente te contasse que dá para ter um cardápio delicioso e variado sem virar um chef em tempo integral?

O sabor que conquistou o Brasil chega para salvar suas festas!

Sim, estamos falando do bom e velho pastel! Aquele salgado que todo mundo ama. É aí que a Pablito’s entra em cena e muda tudo!

“A gente sabe que a vida é corrida, e o que as pessoas querem é aproveitar os momentos. Por isso, nossa massa de pastel é pensada para dar a liberdade de criar sem complicação”, explica Marcos Emery Elias Chatack, sócio da Pablito’s, de Cachoeiro de Itapemirim. Ele não está exagerando! Com a massa Pablito’s, sua única preocupação vai ser escolher o recheio – e as opções são infinitas:

Queijo e carne moída? São sempre sucesso garantido! Sabores criativos para surpreender: Que tal um pastelzinho de carne seca com abóbora? Ou um recheio de frango com Catupiry? E para quem ama um toque diferente, aposte em queijo brie com damasco. Hmmm!

Que tal um pastelzinho de carne seca com abóbora? Ou um recheio de frango com Catupiry? E para quem ama um toque diferente, aposte em queijo brie com damasco. Hmmm! Doce de dar água na boca: Brigadeiro, chocolate com morango, banana com canela… O pastel doce é a sobremesa perfeita para inovar no seu evento!

E o melhor: chamar a família ou os amigos para ajudar a montar os pastéis vira uma brincadeira deliciosa. É mais um momento de união e diversão antes mesmo da festa começar.

Pablito’s: praticidade e qualidade que você sente no sabor

Para ter pastéis sequinhos, crocantes e cheios de sabor, o segredo está na massa. A Pablito’s se orgulha de produzir massas frescas e de altíssima qualidade, com ingredientes selecionados que fazem toda a diferença. Você encontra os produtos nos principais supermercados e padarias aqui da região. É só pegar, rechear e levar para assar ou fritar!

A massa de pastel da Pablito’s é reconhecida por sua qualidade

E para aqueles dias que a pressa é maior que a vontade de cozinhar, a Pablito’s tem a solução perfeita: mini pastéis aperitivo de queijo já vêm prontinhos, disponíveis pelo delivery! São ideais para um happy hour, um lanche rápido ou aquela entradinha que todo mundo adora em qualquer festa.

Então, da próxima vez que você planejar um encontro, um aniversário ou uma confraternização, lembre-se: com a Pablito’s, suas celebrações vão ser muito mais saborosas, práticas e divertidas.

Serviço