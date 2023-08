Superia oferece soluções para importação de maquinário durante a Cachoeiro Stone Fair 2023

Cachoeiro de Itapemirim é destaque mundial quando o assunto é rocha ornamental. Para que toda essa beleza natural em mármores e granitos chegue aos projetos de arquitetura e design de interiores, é necessário ter equipamentos de ponta tanto para a extração quanto para o beneficiamento. Hoje, grande parte desse maquinário é importado de países da Europa e Ásia e, para isso, as mineradoras precisam contar com a expertise de empresas de comércio exterior.

Atenta a isso, a Superia Trading Solutions, empresa com 20 anos de atuação em comércio internacional, que tem unidades em Vitória (ES), Itajaí (SC), Porto Velho (RO), Orlando (EUA), Hong Kong (China) e Shaoxing (China), estará presente na Cachoeiro Stone Fair 2023, que acontece de 22 a 25 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto.“Sobre equipamentos, temos auxiliado as mineradoras a importarem máquinas novas e usadas, fios diamantados e resinas (polímeros), insumos amplamente utilizados no processo diário de extração de blocos das rochas ornamentais das jazidas naturais e posterior transformação em chapas que são exportadas para o exterior. Nosso compromisso é apresentar as melhores soluções de custos e viabilidade e proporcionar o cenário logístico e financeiro mais atrativo para as operações de comércio exterior”, comentou Guilherme Quintaes, diretor comercial da Superia.

Para isso, a Superia atua em diversas modalidades: por conta e ordem de terceiros, na compra e venda sob encomenda, ou por operação própria, oferecendo tranquilidade para o importador na operação, desde a redução de custos, passando pela estratégia de importação e coordenando todo o processo.

Você sabia que o Brasil é hoje o principal fornecedor de chapas para os EUA, superando China, Itália, Índia, Turquia, Espanha, Grécia e outros fortes competidores internacionais? E o Espírito Santo é responsável por 80% dessa exportação.

Feira de rochas ornamentais

Durante a Cachoeiro Stone Fair 2023, que vai contar com mais de 200 expositores de 10 estados do Brasil e de quatro países (Turquia, China, Espanha e Itália) e tem a expectativa de atrair 20 mil visitantes nacionais e internacionais, a Superia vai montar um “green carpet” na entrada do evento.

Será um espaço próximo ao credenciamento para a feira onde as pessoas poderão passar e registrar a sua experiência na Cachoeiro Stone Fair. “Queremos estreitar laços com o mercado de Cachoeiro. Por isso, o foco da nossa ação será proporcionar às pessoas uma experiência singular, onde elas poderão levar um registro profissional da sua passagem pelo evento. A mensagem é: ‘Importe-se em aproveitar a sua experiência no evento, e deixe que a gente importa’”, comentou Quintaes.

O objetivo da empresa é apresentar as melhores soluções para os clientes e, com isso, proporcionar redução de custos operacionais e vantagem competitiva. “Oferecemos consultoria especializada, benefícios fiscais no ICMS, no PIS/Cofins monofásico, planejamento tributário, fiscal, assessoria aduaneira. Além disso, parceira para uma tabela de preços diferenciada nos portos e armazéns gerais”, explicou o diretor comercial.

Atualmente, as rochas brasileiras embelezam luxuosas construções, como no Unicredit Tower, em Milão, no aeroporto internacional de Abu Dhabi, em Dubai, no Aeroporto de Istambul, na Turquia, no luxuoso resort Marina Bay Sands, em Cingapura, entre outros.

Entenda sobre as operações

Importação por conta e ordem – É a modalidade em que uma empresa disponibiliza os recursos financeiros e contrata a Superia para realizar todos os trâmites de importação. Ambas as empresas aparecem nos registros da Receita Federal e a contratante precisa ter capacidade financeira no radar para realizar a operação. Nessa modalidade, a Superia atua ativamente em todas as etapas da importação, deixando a empresa contratante focar no seu negócio principal enquanto conta com as soluções inteligentes e econômicas na logística, câmbio, tributos, licenças, desembaraço aduaneiro e armazenagem pós nacionalização.

Importação por encomenda – Nessa modalidade, a empresa contrata a Superia para comprar um produto no exterior e revender exclusivamente para essa instituição após nacionalizar o produto, fazendo uma encomenda de importação. Assim, é possível trabalhar com redução tributária e obter condições de pagamento diferenciadas e a nacionalização em diversos portos do Brasil.

Assessoria em comércio exterior – A Superia oferece soluções comerciais, fiscais, administrativas, financeiras, operacionais e logísticas desde o planejamento, análise da viabilidade e negociação com fornecedores e clientes até a entrega da mercadoria ao destino final.

Saiba mais

A Superia atua há quase 20 anos no mercado de comércio internacional. Nos últimos cinco anos, foi certificada como uma empresa Great Place to Work e, em 2022, como a terceira melhor empresa para se trabalhar no Espírito Santo.