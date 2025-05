Temporada de bailes em Cachoeiro: Espaço Noivos orienta sobre os trajes ideais

Com a chegada de junho e julho, Cachoeiro de Itapemirim entra em clima de celebração. Diversos bailes estão marcados para os próximos meses — e com eles, a dúvida que sempre aparece: afinal, o que vestir? Black tie, passeio completo, esporte fino… Cada traje tem suas particularidades e escolher a roupa certa é essencial para estar à altura da ocasião.

Para ajudar o público a não errar no visual e aproveitar os eventos com elegância, o Espaço Noivos, referência em moda masculina no sul do Espírito Santo, preparou um guia prático com orientações detalhadas sobre cada dress code. Sob o comando de Éder Oza, o espaço oferece consultoria personalizada e um acervo completo de trajes para aluguel e venda.

Black tie: sofisticação máxima

Requinte é a palavra que define o traje black tie. Também chamado de “traje a rigor”, ele é reservado para os eventos mais formais — como bailes de gala, casamentos noturnos de alto padrão e festas de 15 anos tradicionais.

“O black tie é imponente, é para momentos que pedem excelência visual. Aqui no Espaço Noivos, temos smokings com corte europeu, lapelas em cetim e acabamento premium. É roupa para marcar presença, explica Éder Oza.”

O visual masculino deve incluir smoking completo, camisa branca com colarinho rígido, gravata borboleta, faixa ou colete e sapatos pretos bem polidos.

Foto: Rafael Ramos

Passeio completo: formal e versátil

O passeio completo, também conhecido como traje social completo, é mais flexível, mas ainda exige um alto grau de formalidade. Ideal para formaturas, jantares importantes e eventos noturnos em salões, é uma escolha segura e elegante.

“Esse é o traje mais democrático entre os eventos formais. Um bom terno escuro, camisa alinhada e gravata bem escolhida já transmitem respeito pelo evento e estilo pessoal”, orienta Éder.

No Espaço Noivos, há opções de ternos slim fit e tradicionais, em tecidos nobres e cores clássicas — sempre com orientação de combinação ideal entre camisas, gravatas e sapatos.

Foto: Rafael Ramos

Esporte fino: o equilíbrio entre o casual e o elegante

Para eventos mais leves, mas que ainda exigem um visual cuidado — como coquetéis, recepções, festas de empresa e jantares — o esporte fino é a escolha certa. Ele permite mais liberdade na composição, mas sem perder a sofisticação.

Homens podem optar por camisa social sem gravata, blazer leve e calça de alfaiataria ou chino. Sapatos sociais ou mocassins completam o conjunto.

“O segredo do esporte fino é parecer naturalmente bem-vestido, sem exagero. Um look limpo, com caimento e bom gosto, transmite muito sobre quem você é”, destaca Éder.

Foto: Rafael Ramos

Conheça a coleção NOIR

A temporada de bailes 2025 chega com novidade: a nova coleção NOIR do Espaço Noivos. Criada para homens que prezam pela sofisticação silenciosa, a linha traz peças com design atemporal, cortes modernos e acabamento minimalista.

“A NOIR é para o homem que não precisa chamar atenção para ser notado. Ele se destaca pelo estilo, pela postura, pelo bom gosto. Cada peça foi pensada para valorizar isso”, afirma Éder Oza.

São smokings, ternos e trajes sociais com foco em tons escuros, tecidos de alta qualidade e cortes que favorecem diferentes biotipos — tudo isso disponível para aluguel ou compra.

No Espaço Noivos, o atendimento vai além da escolha da roupa. A equipe orienta cada cliente de forma personalizada, considerando o tipo de evento, horário, local, clima e até o estilo da pessoa que vai usar o traje.

“Festa boa começa com segurança. Quando o homem se sente bem com o que está vestindo, ele aproveita mais, dança, conversa, vive o momento com mais presença”, finaliza Éder.

Serviço

Espaço Noivos

Instagram: @espaconoivos

Contato: (28) 99910-1449 (clique aqui e fale no WhatsApp)

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30 – Sábado 9h às 13h