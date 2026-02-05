Tradição e prêmios: Borges Veículos celebra mais de três décadas em Cachoeiro com campanha "Comprou, Ganhou"

Manter-se relevante no mercado automotivo por mais de 30 anos exige mais do que apenas vender carros; exige construção de confiança e relacionamento. É com esse foco que a Borges Veículos, uma das marcas mais tradicionais do setor no Sul do Espírito Santo, anuncia sua nova campanha de aniversário.

Fugindo das liquidações comuns, a empresa decidiu celebrar sua trajetória presenteando quem é o verdadeiro responsável pelo seu sucesso: o cliente. Com o conceito “Comprou, Ganhou”, a ação transforma o momento da compra do veículo novo ou seminovo em uma experiência dupla de conquista.

A dinâmica é direta e sem sorteios: ao fechar negócio na loja, o cliente estoura um balão e descobre o seu presente na hora. Segundo a direção da empresa, são mais de 30 opções de brindes disponíveis, variando desde um final de semana em Búzios a itens de utilidade e acessórios desejados.

Foco na experiência do cliente

A estratégia da Borges Veículos reflete um movimento de mercado onde a compra de um automóvel vai além do bem material; trata-se de segurança e realização de sonhos. Com um estoque rigorosamente selecionado e revisado, a empresa reforça seu pilar de qualidade, que a mantém sólida há três décadas.

Para Alexandre Borges, gestor da empresa, a campanha de aniversário é uma forma de retribuição à fidelidade da população de Cachoeiro e região.

“Completar mais um ano de história é um marco, mas celebrar isso sozinho não faria sentido. A nossa trajetória foi construída com a confiança de cada família que saiu daqui de carro novo. Por isso, nesta campanha, a regra é clara: aqui a festa é nossa, mas o presente é garantido para o cliente. É a nossa forma de dizer ‘muito obrigado’ por esses mais de 30 anos de parceria”, destaca Alexandre.

Oportunidade de negócio

Para quem está planejando trocar de carro, o momento é considerado ideal. Além da facilidade na negociação e da garantia de procedência – marcas registradas da Borges Veículos –, a campanha de aniversário adiciona um valor extra à aquisição.

A equipe comercial já está preparada para receber o público em sua sede, no bairro São Francisco de Assis, com o pátio renovado e as condições especiais ativas.

