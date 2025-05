Três hamburguerias que você precisa conhecer em Cachoeiro!

Com a chegada do Dia Mundial do Hambúrguer, nesta quarta (28 de maio), Cachoeiro de Itapemirim se destaca com opções variadas para os amantes do prato.

A cidade oferece hamburguerias com propostas que vão do artesanal ao sabor defumado, garantindo uma experiência única para cada paladar.

Conheça três estabelecimentos que prometem deliciar os cachoeirenses e visitantes:

Vintage Burger: experiência artesanal com celeridade

Há mais de 8 anos no mercado, o Vintage Burger é reconhecido em Cachoeiro de Itapemirim pela sua expertise em hambúrgueres artesanais. O estabelecimento prioriza a entrega de uma experiência única de qualidade e satisfação ao cliente, com receitas autorais e embalagens próprias e personalizadas. Um dos seus grandes diferenciais é a rapidez na entrega dos produtos. Toda quarta-feira, na compra de qualquer lanche, você ganha uma batata-frita.

Onde Encontrar: https://vintagedelivery.com.br/ ou pelos aplicativos Chefmio e Ifood, ou pelo telefone/WhatsApp (28) 99905-2299 (CLIQUE AQUI).

https://vintagedelivery.com.br/ ou pelos aplicativos Chefmio e Ifood, ou pelo telefone/WhatsApp (28) 99905-2299 (CLIQUE AQUI). Redes Sociais: @vintageburgeroficia

O Barba Embrasa: o sabor defumado da parrilla

Completando 5 anos de existência, o Barba Embrasa se destaca por ser a primeira hamburgueria da cidade a trabalhar com hambúrguer na parrilla (churrasqueira Argentina) e opções com carne defumada artesanalmente, utilizando carvão e lenha. Essa técnica confere um sabor único, que remete ao churrasco argentino e americano. O cardápio é 100% exclusivo, com combinações de sabores e texturas inovadoras no universo do hambúrguer.

Promoção Especial: Na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, o cliente leva um X-burger por apenas R$ 14,99 — válido apenas para consumo no salão.

Onde Encontrar: Site próprio (www.obarbaembrasa.com.br), Chefmio e iFood, ou pelo telefone/WhatsApp (28) 99958-4928 (CLIQUE AQUI).

Site próprio (www.obarbaembrasa.com.br), Chefmio e iFood, ou pelo telefone/WhatsApp (28) 99958-4928 (CLIQUE AQUI). Redes Sociais: @obarbaembrasa

Café e Malte: natureza, descontração e boa gastronomia

O Café e Malte nasceu com a proposta de oferecer um ambiente diferenciado em Cachoeiro, focado no contato com a natureza e na descontração, sempre acompanhado de boa comida e bebidas. O local busca ser um espaço para relaxar e aproveitar a noite, oferecendo lanches e porções.

Com o clima mais ameno, uma fogueira é acesa para tornar a noite ainda mais agradável. A intenção de implantar uma cafeteria com a cultura do café especial na cidade será realizada em breve.

Em suas diferentes propostas, as hamburguerias de Cachoeiro de Itapemirim estão prontas para celebrar o Dia Mundial do Hambúrguer, oferecendo opções que valorizam a qualidade, a inovação e o ambiente agradável para os seus clientes. Bom apetite!