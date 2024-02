União Solar, de Alegre, impulsiona mercado de energia fotovoltaica

A energia solar é uma grande amiga do meio ambiente e do bolso de todos os consumidores. E, há quase 25 anos no mercado, a União Solar, empresa especializada em energia fotovoltaica, oferece soluções que podem gerar economia de até 95% nas contas de luz. Isso significa que, em três anos ou menos, o sistema – que tem vida útil de 25 anos – “se paga”. Na prática, o consumidor ficará, pelo menos, 22 anos sem pagar pela energia consumida por sua casa ou empresa.

A União Solar, que iniciou os trabalhos na Bahia, hoje atua também em solo capixaba, atendendo clientes no Norte e no Sul do Espírito Santo. Segundo o sócio-proprietário do grupo, Marcelo Pires Barbosa, a empresa está entre as dez maiores revendas de energia solar do Brasil de duas grandes marcas nacionais: Intelbras e Elgin.

“A União Solar é representante direta de duas fábricas nacionais, a Intelbras e a Elgin. Uma das vantagens é que os produtos são produzidos por empresas sérias do mercado nacional, em que seus equipamentos atendem às normas de qualidade e segurança ISO 9001. Além disso, todos os produtos têm garantia direto das próprias fábricas Intelbras e Elgin”, explica Barbosa, que abriu uma loja da União Solar em Alegre, a LMR, junto a dois outros sócios, Leandro Souza e Rodrigo Scocco Pella.

O que é e como funciona a energia solar?

A energia solar é proveniente da radiação do sol. É uma fonte de energia limpa, renovável e com muita disponibilidade. Gera baixo impacto ambiental e, em um país como o Brasil, com ampla incidência de luz do sol, é uma excelente fonte de energia. Seu funcionamento dá-se por meio da transformação da radiação solar em energia.

Marcelo Pires Barbosa, respondeu às dúvidas mais comuns dos consumidores que querem instalar o sistema em suas propriedades. Confira:

Há quanto tempo a União Solar está no mercado de energia fotovoltaica?

A União Solar iniciou todos os estudos sobre energia solar em 2019 e em março de 2020 iniciou os trabalhos no Extremo Sul da Bahia. Hoje, o grupo atua em Teixeira de Freitas, Itamaraju, Eunápolis, Porto Seguro e Vitória da Conquista. Também atendemos no Norte e no Sul do Espírito Santo.

Qual o diferencial da empresa?

Desde o início tivemos a preocupação com as marcas que a empresa representaria. Fomos, então, em busca das maiores do mercado, a Intelbras e a Elgin e nos tornamos parceiros. Nossa proposta é proporcionar aos clientes a venda de equipamentos solares de primeira linha. Além disso, queríamos estar próximos aos clientes e atender às demandas o mais rápido possível. Por isso nos preocupamos muito com a logística e o pós-venda.

É uma empresa muito conceituada, não é?

Sim. Hoje, a União Solar está entre as dez maiores revendas de energia solar do Brasil dessas duas grandes marcas nacionais. Para dar uma ideia, a Intelbras está no mercado há 47 anos. É uma empresa líder em vendas de equipamentos eletrônicos, como sistema de segurança, telefonia, internet e placas solares. Já a Elgin tem 70 anos no mercado nacional, uma grande empresa que atua no segmento de máquinas de costura, baterias, pilhas, calculadoras, eletrodomésticos e placas solares. Unimos nossa história a duas outras empresas que primam pela qualidade e boas entregas aos consumidores.

Quais são as vantagens da energia solar?

Hoje, a energia solar, além de ser uma energia limpa e sustentável, pois é gerada pelo sol, ainda se traduz em um excelente investimento, já que proporciona economia ao longo dos 25 anos de geração de energia.

Em quanto a conta de luz é reduzida?

Com a nova lei da taxação, o cliente que compra seu sistema de energia no ano de 2024 tem uma economia de 95% na sua conta de energia. Porém, de acordo com a nova lei de taxação que entrará em vigor em 2028, os clientes terão 70% de economia nas contas de energia. Ainda assim, os investimentos continuarão sendo muito atrativos para os consumidores de energia.

Em quanto tempo o sistema “se paga”?

Hoje um sistema de energia solar tem previsão de retorno financeiro de até três anos. No entanto, dependendo do tamanho do investimento, esse prazo pode ser até menor. Na prática, quanto mais energia se gasta, menor é o tempo de retorno financeiro de investimento

É possível “usar a energia” produzida no meu sítio no meu apartamento, na cidade?

Sim, isso é possível. A energia produzida por uma usina pode ser dividida por muitas casas, comércios ou propriedades, desde que as contas de energia sejam vinculadas a uma mesma concessionária.

Em quanto tempo um parque solar é instalado?

Dependendo do tamanho da usina pode levar de um a dois anos. Mas nas instalações de pequeno e médio porte, as fábricas levam, em média, de 20 a 30 dias para as entregas dos kits solares aos clientes As instalações serão agendadas após a essa entrega e o prazo médio de instalação é de 15 dias, ou seja, o prazo total para conclusão da instalação varia entre 30 e 60 dias.

Como saber quantas placas devo colocar na minha propriedade?

O cálculo da quantidade de placas que será colocada em sua propriedade depende do consumo. Nossos técnicos farão uma abordagem de conhecimento de gastos de consumo de kwh de energia para depois poder fazer o cálculo adequado.

E se ficar nublado, ainda assim a energia é produzida?

No tempo nublado ou chuvoso, a usina tende a gerar normalmente, porém com uma eficiência menor. Mas as gerações continuam normalmente.

