Uniaves anuncia expansão e aumento na produção de frangos no Espírito Santo

O segundo semestre de 2025 marca o início de um novo capítulo na história da Uniaves, empresa do grupo Pif Paf Alimentos, que iniciou os abates de frango em sua unidade de Castelo em 2009, e que é a maior empresa do ramo no Estado, está se preparando para um grande salto em sua trajetória: a duplicação da produção na região sul capixaba.

Representantes da Uniaves/Pif Paf reunidos com Levi Marques de Souza (prefeito de Brejetuba)

O projeto tem início com a mobilização das prefeituras da região para fomentar, junto aos produtores locais, a construção de 120 novos aviários com tecnologia de ponta. As novas estruturas devem ser implantadas em até três anos, fortalecendo a cadeia produtiva regional e impulsionando o desenvolvimento econômico do interior capixaba.

Cláudio Faria, Helder Alvarenga, Lhilton Vargas Júnior, secretários municipais e Lidiney Gobbi (prefeito de Marechal Floriano)

O gerente executivo de Relações Institucionais do Grupo Pif Paf Alimentos, Cláudio Almeida Faria, tem liderado, junto à equipe técnica da empresa, uma série de encontros com os prefeitos dos municípios que poderão receber os novos aviários. As construções deverão ocorrer em propriedades situadas num raio de até 60 km da fábrica de rações em Venda Nova do Imigrante, abrangendo cidades como Afonso Cláudio, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Marechal Floriano, Muniz Freire, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Representantes da Uniaves/Pif Paf reunidos com secretário e Dito Silva (prefeito de Muniz Freire)

Em encontro com o prefeito de Castelo, João Paulo Nali, Cláudio Faria e a equipe da Uniaves reforçaram a previsão de investimentos também para a planta industrial instalada na cidade. O objetivo é preparar a fábrica de ração e o parque industrial para o funcionamento de um segundo turno de produção, o que permitirá a duplicação da capacidade produtiva nos próximos anos, gerando ainda mais desenvolvimento por meia da arrecadação para o município e renda para toda a região e para o Estado.

Representantes da Uniaves/Pif Paf reunidos com os secretários municipais, e Valber Vargas (prefeito de Conceição do Castelo)

Cláudio destaca o engajamento das prefeituras no projeto. “Os encontros com as prefeituras estão sendo muito produtivos. Os prefeitos, sempre assessorados por suas equipes de agropecuária, planejamento e arrecadação, estão atentos, não só às oportunidades de gerar emprego, desenvolvimento econômico e renda para os produtores, mas também, ao movimento econômico gerado pela produção de frangos em grande escala. Eles incrementam significativamente o VAF – Valor Adicionado Fiscal dos municípios e a cota parte dos municípios no Fundo de Participação da receita estadual do ICMS. Será uma parceria do ganha, ganha”, finaliza.

Representantes da Uniaves/Pif Paf reunidos com secretário e Dalton Perim (prefeito de Venda Nova do Imigrante



Uniaves terá stand na 34ª Expo Agro de Castelo

Entre os dias 31 de julho e 3 de agosto de 2025, a Prefeitura de Castelo organizará mais uma edição do tradicional evento da cidade no Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho, o Castelão.

Durante os quatro dias do evento, a Uniaves terá um stand especialmente montado no local e que contará com a presença do CEO do grupo, Luiz Carlos Mendes Costa. Essa será mais uma oportunidade para a empresa estreitar relacionamento com autoridades, empresários e investidores interessados na expansão que será promovida pela Uniaves no estado.