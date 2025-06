Uniaves apoia festejos de Corpus Christi e fortalece vínculos com a comunidade de Castelo

Castelo, junho de 2025 – A tradição do Corpus Christi em Castelo, no Espírito Santo, ganhou em 2025 mais um importante capítulo de solidariedade. Parceira de longa data do evento na cidade, a Uniaves, empresa do grupo Pif Paf Alimentos, marcou presença no evento com a doação de produtos Uniaves. Parte da equipe da empresa também atuou como voluntária nas atividades da barraca da Paróquia Nossa Senhora da Penha, que integrou a movimentada Praça de Alimentação da festa.

A ação foi destacada por Uiaciane Lessa Bravin, voluntária da organização da Praça de Alimentação da Paróquia Nossa Senhora da Penha. Segundo ela, o apoio da Uniaves foi determinante para o sucesso da arrecadação, viabilizando a redução de custos na preparação das comidas comercializadas. “Isso nos permitiu direcionar uma parte ainda maior da arrecadação final para o Projeto de Energia Solar da Paróquia, assim como para o auxílio e suporte aos projetos sociais que surgem em nossa comunidade”, explica.

Em um gesto de partilha e compromisso com a coletividade, a Uniaves sugeriu à Paróquia a destinação de parte dos produtos doados pela empresa a outras instituições da cidade, todas parceiras da Uniaves: a Paróquia Santo André, a ONG Patas Carentes, a ACRIC (Associação Castelhense de Reabilitação Infantil) e a ACAPODE (Associação dos Capacitandos Portadores de Deficiência de Castelo). “O espírito do Corpus Christi vai além dos tapetes e das festividades; ele é, acima de tudo, partilha e cuidado com o próximo”, afirma Uiaciane.

A Uniaves apoiou a festa com doações e a atuação de voluntários

Um dos voluntários que atuou na barraca da Paróquia foi Adhemar Ferreira dos Santos, colaborador da Uniaves há 18 anos. Com uma visão profundamente cristã e comprometida com o bem comum, Adhemar destaca a motivação para servir. “A melhor forma de mostrar nossa fé é por meio das nossas obras. Quando ajudamos, quando participamos, estamos sendo luz e sal para o mundo”.

Adhemar também destaca o valor de representar a Uniaves em uma celebração tão importante para a cidade. “Vestir a camisa da empresa vai além do uniforme. É colocar os dons que Deus nos deu a serviço do bem comum”, comenta.

Ao avaliar sobre o reconhecimento da comunidade, Adhemar é enfático. “Muita gente elogiou a presença da Uniaves. Para Castelo, a empresa é uma potência pelo número de empregos que gera e pelo compromisso que demonstra com a cidade. E tudo o que fazemos com amor e dedicação, a gente recebe em dobro — não só das pessoas, mas das mãos de Deus.”

Para a Uniaves, estar presente no Corpus Christi de Castelo é mais do que uma ação pontual: é parte de um compromisso contínuo com as pessoas, com a fé e com o desenvolvimento da comunidade onde está inserida. A empresa reafirma que seguirá contribuindo com ações que promovam o bem coletivo, a inclusão e a valorização da cultura local.