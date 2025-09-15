Conteúdo de Marca
Uniaves celebra 16 anos com crescimento, relevância na economia capixaba e nova fase de expansão
Maior produtora de carne de frango do Espírito Santo, a Uniaves se desponta na geração de oportunidades como empregos, renda, parcerias e desenvolvimento regional
Empresa do Grupo Pif Paf Alimentos, a Uniaves celebrou, no dia 8 de setembro, 16 anos de operação. Com capacidade de abate de até 160 mil aves por dia e um portfólio com cerca de 80 produtos, ela é referência do setor no Espírito Santo.
Hoje, a Uniaves reúne em suas unidades Frigorífica e Fábrica de Ração mais de 1.200 colaboradores de 13 municípios da região sul do estado, gerando impacto direto na economia local por meio da arrecadação de impostos, geração de renda e oportunidades como a produção integrada de frangos nas granjas em cerca 9 municípios. A empresa atende a mais de 8 mil clientes no estado, alcançando 78 cidades capixabas, e exporta para 10 países. “Esses números mostram a representatividade da Uniaves para a região e dão dimensão do papel que a empresa conquistou nesses 16 anos”, reforça Thiago Bessa, Gerente da Unidade Industrial da Uniaves.
“A Uniaves nasceu em 2009, em Castelo, com o propósito de levar proteína de frango de qualidade para a mesa das famílias. Hoje, 16 anos depois, temos orgulho de sermos a maior empresa do setor no Espírito Santo e uma das indústrias mais relevantes do estado. São milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia e fortalecendo toda a cadeia produtiva”, enfatiza Thiago.
Momento de expansão
Neste ano, a empresa deu mais um importante passo em sua trajetória: o lançamento do projeto Uniaves + Integrada, que contempla a construção de 120 novos aviários e a implantação de um 2º turno na unidade de processamento. A expectativa é ampliar significativamente a produção, gerar mais empregos e fortalecer a arrecadação nos municípios envolvidos.
Thiago acrescenta que a expansão abre caminho para um futuro ainda mais inovador. “Estamos falando de investimentos em tecnologia, automação, criação de novas linhas e desenvolvimento de portfólio. Além de ampliar nossa capacidade produtiva e a presença no mercado interno, existe também a proposta de expandir a atuação internacional da Uniaves, fortalecendo nossa posição fora do Brasil”, complementa.
Ainda segundo o Gerente, esse movimento de crescimento começa na própria empresa, com o foco nas pessoas. “No dia a dia da unidade, estamos preparando a expansão por meio das pessoas, com uma gestão próxima, capacitando tecnicamente o time de liderança e os colaboradores. Também estamos abrindo novas vagas para atrair profissionais que possam contribuir e sustentar esse processo, reforçando a equipe para essa nova fase”, explica.
Uma carreira dedicada à empresa
Lhilton Vargas Júnior, assessor de Sanidade e de Planejamento e Controle de Produção na Fábrica de Ração da Uniaves, completa 15 anos na empresa em 2025. Ao longo dos anos, ele atuou em diversas áreas e hoje compõem o time responsável elo projeto de expansão das parcerias na integração da unidade. “A Uniaves foi meu primeiro emprego formal, após a formatura em Medicina Veterinária, e a empresa foi de extrema importância para a maioria das minhas conquistas: meu lar, família e carreira. A Uniaves me formou como profissional e também como pessoa”, celebra.
