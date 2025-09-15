Uniaves celebra 16 anos com crescimento, relevância na economia capixaba e nova fase de expansão

Empresa do Grupo Pif Paf Alimentos, a Uniaves celebrou, no dia 8 de setembro, 16 anos de operação. Com capacidade de abate de até 160 mil aves por dia e um portfólio com cerca de 80 produtos, ela é referência do setor no Espírito Santo.

Hoje, a Uniaves reúne em suas unidades Frigorífica e Fábrica de Ração mais de 1.200 colaboradores de 13 municípios da região sul do estado, gerando impacto direto na economia local por meio da arrecadação de impostos, geração de renda e oportunidades como a produção integrada de frangos nas granjas em cerca 9 municípios. A empresa atende a mais de 8 mil clientes no estado, alcançando 78 cidades capixabas, e exporta para 10 países. “Esses números mostram a representatividade da Uniaves para a região e dão dimensão do papel que a empresa conquistou nesses 16 anos”, reforça Thiago Bessa, Gerente da Unidade Industrial da Uniaves.

Uniaves comemora 16 anos em 2025 se preparando para novo momento na história da empresa

“A Uniaves nasceu em 2009, em Castelo, com o propósito de levar proteína de frango de qualidade para a mesa das famílias. Hoje, 16 anos depois, temos orgulho de sermos a maior empresa do setor no Espírito Santo e uma das indústrias mais relevantes do estado. São milhares de empregos diretos e indiretos, movimentando a economia e fortalecendo toda a cadeia produtiva”, enfatiza Thiago.

Momento de expansão

Neste ano, a empresa deu mais um importante passo em sua trajetória: o lançamento do projeto Uniaves + Integrada, que contempla a construção de 120 novos aviários e a implantação de um 2º turno na unidade de processamento. A expectativa é ampliar significativamente a produção, gerar mais empregos e fortalecer a arrecadação nos municípios envolvidos.

Thiago acrescenta que a expansão abre caminho para um futuro ainda mais inovador. “Estamos falando de investimentos em tecnologia, automação, criação de novas linhas e desenvolvimento de portfólio. Além de ampliar nossa capacidade produtiva e a presença no mercado interno, existe também a proposta de expandir a atuação internacional da Uniaves, fortalecendo nossa posição fora do Brasil”, complementa.

Ainda segundo o Gerente, esse movimento de crescimento começa na própria empresa, com o foco nas pessoas. “No dia a dia da unidade, estamos preparando a expansão por meio das pessoas, com uma gestão próxima, capacitando tecnicamente o time de liderança e os colaboradores. Também estamos abrindo novas vagas para atrair profissionais que possam contribuir e sustentar esse processo, reforçando a equipe para essa nova fase”, explica.

Uma carreira dedicada à empresa

Lhilton completa 15 anos de Uniaves em 2025

Lhilton Vargas Júnior, assessor de Sanidade e de Planejamento e Controle de Produção na Fábrica de Ração da Uniaves, completa 15 anos na empresa em 2025. Ao longo dos anos, ele atuou em diversas áreas e hoje compõem o time responsável elo projeto de expansão das parcerias na integração da unidade. “A Uniaves foi meu primeiro emprego formal, após a formatura em Medicina Veterinária, e a empresa foi de extrema importância para a maioria das minhas conquistas: meu lar, família e carreira. A Uniaves me formou como profissional e também como pessoa”, celebra.