Uniaves celebra os 57 anos do Grupo Pif Paf Alimentos na Expoagro Castelo e apresenta projeto de expansão a autoridades e instituições financeiras

O Grupo Pif Paf Alimentos completa 57 anos este mês e a Uniaves, empresa capixaba do grupo, marcou presença na Expoagro Castelo (realizada entre os dias 31/7 e 3/8) para celebrar com colaboradores, parceiros e a comunidade mais um ano de conquistas. O destaque foi o anúncio do novo projeto de expansão da empresa no estado do Espírito Santo.

Uniaves foi destaque durante a Expoagro de Castelo

O estande da Uniaves foi um dos principais pontos de visitação na área de negócios da feira durante os quatro dias do evento. O espaço serviu como ponto de conexão entre colaboradores, parceiros e visitantes, que puderam conhecer oportunidades de trabalho, o portfólio de produtos e as novidades relacionadas ao projeto de expansão, que pretende ampliar significativamente a capacidade de produção de frango na região.

Estande da empresa ficou movimentado nos quatro dias do evento

Autoridades participaram de almoço especial na unidade da Uniaves em Castelo – ES

No dia 2 de agosto, o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, prefeitos e vereadores da região sul capixaba, além de representantes de instituições financeiras, participaram de um almoço especial na unidade da Uniaves. O CEO, Luiz Carlos Mendes Costa, o Diretor Financeiro, Luciano Salles, o Gerente Executivo de Relações Institucionais, Cláudio Faria, e a equipe técnica de campo do Grupo Pif Paf Alimentos receberam a comitiva.

Da esq. p/ dir. Vice-Governador ES, Ricardo Ferraço; CEO, Luiz Carlos Mendes Costa; Governador ES, Renato Casagrande; gestores Pif Paf Alimentos; e Fernando Campanha, Subsecretário Casa Civil ES (camisa preta)



A visita à unidade foi uma oportunidade para apresentar detalhes do projeto Uniaves + Integrada, que prevê o aumento da produção de carne de frango com a implantação de 120 novos aviários e do 2º turno em sua unidade frigorífica, gerando emprego e renda nos municípios envolvidos, além de contribuir para o crescimento da arrecadação estadual e municipal.

Luiz Carlos, CEO da empresa, durante apresentação do projeto de expansão Uniaves para autoridades do ES

Sobre o projeto Uniaves + Integrada

O projeto de expansão tem como objetivo fortalecer e ampliar a produção da Uniaves no sul do estado do Espírito Santo, com o aumento da produção de carne e derivados de frango na unidade, localizada na cidade de Castelo.

A equipe responsável pelo projeto tem visitado prefeituras e dialogado com lideranças locais, apresentando as oportunidades geradas, as tendências de mercado e os próximos passos do processo. A expansão começa com a inscrição de novos interessados em firmar parceria de integração com a empresa, seguida de visitas técnicas e apoio especializado para o início das obras. O projeto inclui o fornecimento de insumos, como Pintos de um dia, rações e medicamentos para as aves, além da estrutura logística necessária para o envio da produção à unidade processadora.

Novos encontros já estão agendados com produtores, investidores e representantes de órgãos públicos. Interessados em participar do projeto podem entrar em contato com a equipe técnica da Pif Paf Alimentos pelos números: (28)99964-1921 | Lhilton Júnior ou (32)99996-6566 | Helder Alvarenga.